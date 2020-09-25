Обновленная Hitachi UCP унифицирует управление облачными инфраструктурами

25 сентября 2020 г., 13:25

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Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi по разработке цифровых инфраструктур и решений, объявила о новых усовершенствованиях и функциональных возможностях своего комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур (HCI) в виде обновленных платформ Hitachi Unified Compute Platform (UCP) HC и Hitachi UCP RS. Эти обновления обеспечивают заказчикам дополнительные преимущества, такие как ускорение конфигурирования с помощью нового средства Hitachi UCP Advisor, сертифицированную поддержку рабочих нагрузок SAP HANA, повышение производительности благодаря новым процессорам Intel Cascade Lake Xenon Refresh, а также расширенные возможности управления жизненным циклом решений, предусматривающие обновления без прерывания работы.

Обновленные решения Hitachi для HCI позволяют унифицировать управление облачными инфраструктурами, обеспечивая заказчикам прозрачную совместимость всех компонентов традиционной среды хранения данных, гибридных облаков на базе HCI и общедоступных облачных сервисов. Новые предложения включают масштабируемую и упрощенную основу для создания гибридного облака, которая позволяет заказчикам быстро наращивать архитектуры центров обработки данных в случае необходимости увеличения ресурсов хранения.

Благодаря усовершенствованным средствам автоматизации и аналитики заказчики смогут ускорить реализацию инноваций, повысить продуктивность и сократить совокупную стоимость владения (TCO) для широкого ряда вариантов применения решений, включая гибридные облачные сервисы, критически важные для бизнеса приложения, такие как SAP HANA, инфраструктуры виртуальных настольных систем (VDI) и среды DevOps. Комплекс решений Hitachi Vantara для HCI дополнен усовершенствованным функционалом управления нулевого, первого и второго дня, который включает в себя обновленные средства управления жизненным циклом, обеспечивающие модернизацию всего стека HCI без прерывания работы, в том числе сетевых коммутаторов IP и SAN.

Новые усовершенствования и функциональные возможности платформ Hitachi Unified Compute Platform HC, Hitachi Unified Compute Platform RS позволяют устранить разрозненность инфраструктур и обеспечить прозрачное, масштабируемое и упрощенное управление всеми компонентами среды от границы до центра и облака.

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