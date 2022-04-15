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Обленерго за минулу добу відновили живлення 51,9 тисячі споживачів

15 апреля 2022 г., 11:55
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Як повідомляє НЕК "Укренерго" впродовж останніх днів рівень споживання дещо зріс. Цьому сприяло як похолодання, так і те що в Україні стає все менше знеструмлених споживачів.

Оператор, в свою чергу, продовжує відновлення магістральних мереж. Сьогодні введено в роботу одну ліній 330 кВ на Харківщині, що підвищує надійність енергопостачання споживачів в цьому регіоні.

На деокупованих територіях ремонтні бригади НЕК «Укренерго» після розмінування територій отримали допуск для робіт на трьох високовольтних ліній 330 кВ (для заміни опор, усунення розриву проводів тощо), і ще на трьох - з’явилася можливість розпочати огляд пошкоджень.

Розпочато ремонт нової ділянки однієї з ліній 750 кВ. На підстанціях Київщини вже закінчуються роботи, необхідні для подачі напруги на частину розподільчих установок, триває перевірка надійності роботи устаткування.

Разом з тим оператори систем розподілу (обленерго) за минулу добу відновили живлення 51,9 тисячі споживачів.

Згідно з даними Міністерства енергетики України, станом на 14 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 880 населених пунктів, загалом близько 684,4 тисячі споживачів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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