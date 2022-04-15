Samsung обійшов Intel у Top10 виробників чипів

15 апреля 2022 г., 10:45

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Постійний дефіцит напівпровідникової промисловості допоміг виробникам чіпів зробити стрибок у продажах більш ніж на 26% минулого року до 595 мільярдів доларів.



Звіт Gartner також показує вплив санкцій США на Китай, частка якого на ринку різко впала. У нього більше немає жодного виробника мікросхем, який потрапив би в Top10.



Головним бенефіціаром скорочення частки Китаю, схоже, є Samsung Electronics, яка випередила Intel і стала найбільшим у світі виробником напівпровідників з точки зору продажів. Дохід корейського виробника від чіпів у 2021 зріс на 28% річному вимірюванні - до 73,2 млрд доларів.



Це ставить компанію трохи попереду Intel, виручка якої скоротилася на 0,3% до 72,5 мільярдів доларів. З точки зору частки ринку, Samsung отримує 12,3% усіх доходів від чіпів у порівнянні з 12,2% у Intel.



Виробники комп’ютерних чіпів отримують прибутки, попри дефіцит напівпровідників, який переслідує світ протягом більшої частини трьох років. Нестачу навряд чи вдасться скоротити найближчим часом.



Хоча дефіцит, ймовірно, є одним з головних факторів, що стимулюють зростання цін і, отже, збільшення прибутків для виробників чіпів, Китай намагається отримати вигоду. Загальна частка цієї країни скоротилася з 6,7% до 6,5%. Найбільший виробник чіпів з Піднебесної, HiSilicon Technologies, зазнав зниження продажів на 81% з 2020 по 2021 рік.



Оскільки частка ринку Китаю зменшилася, Південна Корея отримала найбільше зростання долі, і тепер вона отримує 19,3% усіх доходів від виробництва напівпровідників.



З точки зору сегментів ринку, дохід від чіпів бездротового зв’язку зріс на 24,6% у 2021 році, тоді як кількість чіпсетів 5G для телефонів, вироблених за минулий рік - більш ніж вдвічі, з 251 мільйона одиниць у 2020 році до 556 мільйонів минулого року. Ринок автомобільних мікросхем зріс майже на 35%, випереджаючи всі інші сегменти.



Однак найбільшим чинником прибутку в цілому залишаються динамічні мікросхеми пам'яті - тут дохід зріс на 33,2% і склав 28% усіх продажів напівпровідників у 2021 році.



Сегмент пам’яти продовжує отримувати зиск від переходу до дому та гібридну роботу, а також навчання. Це спонукало до розгортання серверів більше «гіпермасштабованих» постачальників хмарних послуг, таких як Amazon Web Services, Microsoft Corp. та Google Cloud, а також до зростання попиту на ПК та мобільні пристрої.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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