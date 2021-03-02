Облако IBM повысит гибкость развертывания системы промышленного IoT MindSphere

2 марта 2021 г., 10:25

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Компании Siemens, IBM и Red Hat анонсировали новую программу сотрудничества по использованию гибридного облака IBM в качестве основы открытого, гибкого и безопасного решения для бизнес-анализа операционных данных предприятий реального сектора. По оценкам IBM, производственный объект может генерировать свыше 2200 ТБ данных в месяц, и большая их часть никак не анализируется.

В рамках инициативы Siemens Digital Industries Software будет использовать открытое гибридное облако IBM на основе Red Hat OpenShift, чтобы расширить гибкость развертывания системы MindSphere, промышленного решения компании Siemens, реализующего принцип «IoT как сервис». В результате, заказчики смогут эксплуатировать MindSphere как в режиме on-premise для более быстрого и гибкого охвата производственных процессов, так и в облачном режиме для бесшовной поддержки, обновления ПО и связки с другими корпоративными системами.

«Мы видим, что большая часть промышленных данных генерируется вне ИТ-систем – в производственных процессах, в цепочках поставок или в подключенных к сети промышленных продуктах, – и чтобы включить их в цифровую обработку, организации либо отправляют эти данные в свое корпоративное облако, либо заводят ИТ-технологии непосредственно на уровень этих операций, – говорит Маниш Чоула (Manish Chawla), генеральный менеджер IBM по работе с предприятиями промышленного сектора, энергетики и добычи и обработки ресурсов. – Наша программа сотрудничества с Siemens строится на использовании гибридного облака и ставит целью дать предприятиям лучшее из обоих миров: автономию, скорость и контроль над данными, которые генерируются непосредственно на производстве, а также бесшовное подключение к корпоративной ИТ-системе».

Чтобы помочь реализовать возможности системы и снизить ИТ-риски, консультанты IBM Global Business Services и Global Technology Services будут выступать в качестве поставщика управляемых услуг и IoT-решений для клиентов Siemens MindSphere.

Организации применяют MindSphere для сбора и анализа данных, которые в реальном времени поступают от датчиков, установленных на производственных системах, машинах и механизмах, чтобы оптимизировать производственные операции и активы по всей цепочке создания стоимости, создавая их цифровое представление в режиме реального времени. Использование Red Hat OpenShift, ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса, в качестве базовой архитектуры on-premise позволяет заказчику гибко применять решения MindSphere как локально, в частном облаке, так и в составе перспективных решений на основе гибридной мульти-облачной модели. Таким образом, Siemens и IBM дают заказчику возможность сохранить полный физический контроль над данными для cсоответствия нормативным требованиями обеспечения конфиденциальности данных.

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