Удаленная работа и обучение активизировали спрос на печатную периферию

2 марта 2021 г., 11:05

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Согласно подсчетам IDC, с октября по декабрь 2020 г. на мировой рынок поставлено около 27 млн печатающих устройств формата А2-А4. В годовом сопоставлении поставки принтеров, копиров и МФУ выросли на 5,6%. Тем не менее, в денежном выражении рынок просел на 5,1% — его объем не превысил 11,1 млрд долл.

Благодаря высокому спросу во втором полугодии поставки по итогам 2020 г. увеличились на 0,4%. В то же время, общая выручка рынка снизилась на 12,3%, что связывается с вялым интересом к офисным продуктам класса High-End.

Устойчивым спросом продолжали пользоваться недорогие потребительские струйные и монохромные лазерные устройства. На фоне активного внедрения удаленной работы и организации мест дистанционного образования особый интерес вызывали доступные модели формата печати А4. Струйный и лазерный сегменты в целом вышли в плюс по поставкам на 7,9% и 3,7% соответственно.

Шесть из девяти крупнейших региональных рынков отчитались увеличением поставок, а лидером роста (+18,4%) оказался Китай.

Среди вендоров Тор-5 лучшую динамику поставок (+13,7% «YoY») показал HP, отгрузивший не менее 11,2 млн устройств.

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