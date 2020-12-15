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Объем платежей, совершенных не выходя из автомобиля, превысит 1 млрд долл.

15 декабря 2020 г., 17:35

По прогнозам аналитиков из Gartner, уже в 2023 г. платежи за товары и услуги, произведенные непосредственно из автомобиля, достигнут в общей сумме 1 млрд долл., тогда как в 2020 г. сумма транзакций составит менее 100 млн долл.

В настоящее время водители имеют возможность покупать топливо, еду или оплачивать парковку непосредственно из автомобиля используя такие приложения, как Alexa, Xevo Market или Banma.

В дополнение к совершению платежей через подключенную к автомобилю облачную платформу появится возможность использовать различные сторонние приложения, доступные путем дублирования на экран штатной системы соответствующих приложений либо цифровых кошельков со смартфонов.

Ожидается, что в 2025 г. не менее 20% новых машин будут поддерживать функции оплаты через штатные средства, а глобальная пандемия COVID-19 значительно ускорит процесс адаптации подобных функций.

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