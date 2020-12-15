Webex App Hub обеспечивает бесшовное взаимодействие популярных платформ

15 декабря 2020 г., 17:05

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Представленное на конференции WebexOne полностью обновленное решение Webex получило возможность переключаться между Webex и другими приложениями. А главным преимуществом этой платформы отмечают программируемость и расширяемость, реализованные с помощью открытых интерфейсов API и комплектов разработчика SDK. С их помощью любой сможет воспользоваться функциональностью Webex для звонков, сообщений, совещаний, устройств, получения информации и аналитики.



Решение App Hub упрощает пользователям процесс поиска и интеграции приложений в пространстве сообщений Webex, вскоре то же самое будет реализовано для конференций Webex. Пользователи смогут добавлять сторонние приложения и взаимодействовать с ними в раках конференций Webex, а затем сохранять сделанное для дальнейших действий. Решение по достоинству оценят и ИТ-менеджеры, которым необходима нативная интеграция на уровне всей компании.

«Наша концепция открытой экосистемы для партнеров заключается в том, чтобы кто угодно с любым приложением мог бесшовно взаимодействовать с Webex, где все полностью интегрировано и ориентировано на пользователя», — говорит Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco.

Среди представленных инноваций отмечается интеграция с Box, что позволяет повысить отдачу от Webex-совещаний благодаря хранению контента в облаке Box. Сейчас интеграция Box и Webex предусматривает обмен и управление хранящимся в Box контентом при нахождении в Webex. Теперь, не покидая Box, можно получить доступ к Webex для планирования или начала Webex-совещания и для обмена контентом в существующем или вновь созданном пространстве Webex Space. Все события обмена Webex-контентом сохраняются в ленте активности Box.

Для пользователей Dropbox интеграция с Webex означает повышение эффективности совещаний. Во время Webex-совещания можно обмениваться файлами, находящимися в Dropbox. Пространство Dropbox Spaces в Webex используется для размещения заметок, повестки дня и намеченных мероприятий, которыми нужно поделиться с участниками. Презентации и записи совещания доступны в Dropbox до, во время и после совещания.

Проектная функциональность Miro объединяется с возможностями Webex. Эта интеграция позволит пользователям Webex использовать виртуальные доски Miro для совместной работы внутри проектного пространства Webex, чтобы как можно быстрее переходить от обсуждения к принятию решений.

Визуальная совместная работа при интеграции Mural и Webex облегчает распределенным коллективам творческое взаимодействие в ходе Webex-совещаний. Теперь каждый член коллектива сможет высказаться, что существенно обогатит планы, ретроспективные оценки, спринтерские дизайн-сессии, мозговые атаки, совместную работу клиентов, и даже еженедельные совещания, улучшая итоговые результаты всех участников.

Интеграция Webex и Salesforce призвана на порядок улучшить сбытовые мероприятия и помочь повысить продажи. На платформе Salesforce Lightning совещания, сообщения и звонки Webex будут ассоциироваться с перспективными заказчиками и возможностями продаж. Эти пользовательские Webex-объекты будут поступать по каналу Salesforce AppExchange.

Интеграция с системой управления инцидентами ServiceNow означает, что мероприятия Webex, связанные с совещаниями, звонками и сообщениями, становятся частью автоматизированных рабочих потоков, что исключает выполняемые вручную повторяемые задачи.

Workplace Facebook и Cisco объединились, чтобы облегчить общение сотрудников в любых организациях. Особенно это важно там, где сотрудники, взаимодействующие с клиентами и работающие в территориально распределенных коллективах, разделились между удаленным и офисным режимами. Теперь общие заказчики смогут транслировать Webex-видео непосредственно в Workplace. Также пользователи смогут в реальном времени общаться (ставить лайки, комментировать, реагировать, задавать вопросы, организовывать опросы) во время Webex-трансляций, ведущихся в Workplace. Готовится возможность использования Workplace на оборудовании Webex, а также перенос в Webex возможностей живого общения Workplace.

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