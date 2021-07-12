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Объем мирового рынка аудиокниг в 2021 г. приблизится к 5 млрд долл.

12 июля 2021 г., 12:25
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Объем мирового рынка аудиокниг в 2021 г. приблизится к 5 млрд долл.

Общемировые потребительские расходы, связанные с подпиской на услуги доступа к цифровым аудиокнигам в 2021 г. превысят 4,8 млрд долл., — уверены аналитики из Omdia. Рынок сохраняет динамичное развитие — в прошлом году впервые был преодолен рубеж в 4 млрд долл. При среднегодовом росте на уровне 13,9%, уже по итогам 2026 г. объем рынка в денежном выражении составит не менее 9,3 млрд долл.

По мнению экспертов, активному развитию рассматриваемого рынка способствует появление широкого спектра привлекательных, ранее недоступных функций и услуг, в том числе возможность прослушивать книги на различных имеющихся устройствах — от смартфонов и настольных систем, до умных колонок.

По итогам 2021 г., в общемировой выручке наиболее весомый вклад (45%) внесет Азия и Океания. Исходя из количества подписчиков лидером окажется Китай, где будет насчитываться не менее 92 млн пользователей подобного рода услуг. США займут вторую строку рейтинга исходя из объема выручки и подписчиков, однако по денежному показателю результат страны будет близок к китайскому. Выручка участников рынка аудиокниг в Европе в нынешнем году достигнет 820 млн долл. и преодолеет рубеж в 1 млрд долл. не позднее 2023 г.

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