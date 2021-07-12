Общее количество выявленных в июне вирусов увеличилось на 8%

12 июля 2021 г., 11:45

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Анализ данных статистики Dr.Web показал в июне увеличение общего числа обнаруженных угроз на 8% относительно предыдущего месяца. При этом количество уникальных угроз уменьшилось на 18.7%. Большинство обнаружений по-прежнему приходится на долю рекламных программ и нежелательных приложений. В почтовом трафике по частоте распространения лидирует разнообразное вредоносное ПО, в том числе веб-страницы, присылаемые в фишинговых рассылках.

Число обращений пользователей за расшифровкой файлов уменьшилось на 8% по сравнению с маем. Самым распространенным вымогателем июня стал Trojan.Encoder.26996 на долю которого приходится 37.65% всех инцидентов.

По данным сервиса статистики «Доктор Веб»

Угрозы прошедшего месяца:

Adware.SweetLabs.4 – альтернативный каталог приложений и надстройка к графическому интерфейсу Windows от создателей Adware.Opencandy; Adware.Downware.19894, Adware.Downware.19937 – рекламное ПО, выступающее в роли промежуточного установщика пиратских программ; Adware.Elemental.17 – семейство рекламных программ, попадающих на устройства путем подмены ссылок на файлообменных сервисах. Вместо ожидаемых файлов жертвы получают приложения с рекламой, а также инсталлируют ненужное ПО; Adware.Softobase.12 – программа-установщик, распространяющая устаревшее ПО. Изменяет настройки браузера.

Статистика вредоносных программ в почтовом трафике

W97M.DownLoader.2938 – семейство троянов-загрузчиков, использующих уязвимости файлов Microsoft Office. Предназначены для загрузки на атакуемый компьютер других вредоносных программ; Trojan.Loader.834, Trojan.Loader.838 – компоненты упаковщика с различной полезной нагрузкой; HTML.FishForm.123 – веб-страница, распространяющаяся посредством фишинговых рассылок. Представляет собой фиктивную форму ввода учетных данных, которая имитирует авторизацию на известных сайтах. Введенные пользователем данные отправляются злоумышленнику; PDF.Phisher.236 – PDF-документ, использующийся в фишинговой рассылке.

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