Nvidia випередила Apple за капіталізацією та перетнула позначку в 3 трлн дол.

6 июня 2024 г., 9:35

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Агентство Reuters пише, що акції Nvidia зросли до рекордних позначок в середу, при цьому її капіталізації перевищила позначку в 3 трильйони доларів і обігнала Apple, ставши другою найдорожчою компанією в світі.

Зазначається, що Nvidia готується розділити свої акції десять до одного, починаючи з 7 червня, що може підвищити її привабливість для індивідуальних інвесторів.

Особливо підкреслюється, що зростання ринкової вартості Nvidia порівняно з Apple знаменує собою зміну ситуації в Кремнієвій долині, в якій компанія, співзасновником якої є Стів Джобс, домінує з моменту запуску iPhone у 2007 році.

Акції Nvidia зросли на 5,2% і завершили день на позначці $1224,40 - оцінка компанії склала 3,012 трлн дол.. Ринкова капіталізація Apple востаннє була на рівні $3,003 трлн після того, як її акції зросли на 0,8%.

Microsoft залишилася найдорожчою компанією в світі з ринковою вартістю 3,15 трлн дол. після того, як її акції зросли на 1,9%. "Nvidia зараз заробляє гроші на АІ, а такі компанії, як Apple і Meta, витрачають на ШІ, - зазначив Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management. - Це може бути заздалегідь визначеним висновком, що Nvidia також випередить Microsoft".

У 2024 році акції Nvidia зросли на 147%, оскільки попит на її топ-продукти значно перевищує пропозицію - Microsoft, Meta Platforms, Alphabet/Google змагаються за те, щоб наростити свої обчислювальні можливості АІ.

За різними оцінками, Nvidia займає 80% ринку мікросхем штучного інтелекту для центрів обробки даних.

Інвестори також стають більш впевненими в тому, що величезне зростання продажів Nvidia хмарним компаніям може продовжитися. За останній квартал дохід у бізнесі центрів обробки даних, який включає продаж графічних процесорів, зріс на 427% порівняно з попереднім роком до 22,6 мільярдів доларів, що становить близько 86% від загального обсягу продажів компанії.

Акції Apple зросли лише на 5% цього року, оскільки зростання продажів виробника iPhone призупинилося в останні місяці. У своєму останньому квартальному звіті про прибутки Apple повідомила, що загальні продажі впали на 4%, а продажі iPhone - на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Перед Apple стоять стратегічні питання, а також проблеми з попитом у Китаї, виробництвом і неоднозначною реакцією на нову гарнітуру віртуальної реальності Vision Pro.

Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в 1 і 2 трильйони доларів. Вона довгий час утримувала титул найдорожчої компанії США, але на початку цього року поступилася Microsoft. Остання також виграла від попиту інвесторів на інфраструктуру штучного інтелекту.

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