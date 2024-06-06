Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 328 вибухонебезпечних предметів

6 июня 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 325 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 328 вибухонебезпечних предметів, з них 3 авіаційних бомби, обстежено територію площею 200,04 га.

Найчастіше підрозділи працювали: в Харківській області - 30 тис. 911, на Херсонщині – 13 тис. 37, Донеччині – 12 тис. 631, Київщині – 10 тис. 545, Миколаївщині – 8 тис. 46, Чернігівщині – 6 тис. 6, Сумщині – 3 тис. 773.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 498 тис. 778 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 950 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 549 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 135 тис. 690 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефона - 101.

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