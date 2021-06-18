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Облака позволили Adobe показать двузначный рост по итогам квартала

18 июня 2021 г., 16:35
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Облака позволили Adobe показать двузначный рост по итогам квартала

Компания Adobe представила финансовые показатели за второй квартал, которые превзошли ожидания рынка.

Прибыль без учета определенных затрат (таких как компенсация за акцию) составили 3,03 доллара на акцию при выручке в размере 3,84 млрд долл., что на 23% больше, чем годом ранее. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что компания сообщит о прибыли в 2,81 доллара на акцию при выручке в 3,73 млрд долл.

С точки зрения инвесторов, самым большим положительным моментом было то, что Adobe продемонстрировала уверенный рост по всем трем своим основным облачным направлениям: Creative, Document и Experience.

Общий объем продаж подразделения Adobe Digital Media, который включает облака Creative и Document, вырос на 25% по сравнению с прошлым годом до 2,79 млрд долл. В этом сегменте выручка Creative Cloud выросла на 25% до 2,32 млрд долл., в то время как Document Cloud прибавила 469 млн долл., что на 30% больше, чем год назад.

Годовая регулярная выручка сегмента цифровых медиа выросла на 518 млн долл. до 11,21 млрд долл. в конце квартала. Creative ARR составил 9,53 млрд долл., а Document ARR вырос до 1,68 млрд долл.. ARR - важный показатель для инвесторов, потому что он показывает, сколько регулярных доходов компания может получить в следующем году на основе годовых подписок.

Что касается подразделения Adobe Digital Experience, в которое входит Experience Cloud, выручка выросла на 21% до 938 млн долл.. Выручка от подписки в этом сегменте выросла на 25% до 817 млн долл..

Компания также сообщила о рекордном денежном потоке от операционной деятельности в размере 1,99 млрд долл.

Adobe заявила, что ожидает в третьем квартале прибыль в размере 3 долларов на акцию при выручке в 3,88 млрд долл., что выше прогноза Уолл-стрит - 2,89 доллара и 3,83 млрд долл.

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