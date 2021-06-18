Облака позволили Adobe показать двузначный рост по итогам квартала

18 июня 2021 г., 16:35

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Компания Adobe представила финансовые показатели за второй квартал, которые превзошли ожидания рынка.



Прибыль без учета определенных затрат (таких как компенсация за акцию) составили 3,03 доллара на акцию при выручке в размере 3,84 млрд долл., что на 23% больше, чем годом ранее. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что компания сообщит о прибыли в 2,81 доллара на акцию при выручке в 3,73 млрд долл.



С точки зрения инвесторов, самым большим положительным моментом было то, что Adobe продемонстрировала уверенный рост по всем трем своим основным облачным направлениям: Creative, Document и Experience.



Общий объем продаж подразделения Adobe Digital Media, который включает облака Creative и Document, вырос на 25% по сравнению с прошлым годом до 2,79 млрд долл. В этом сегменте выручка Creative Cloud выросла на 25% до 2,32 млрд долл., в то время как Document Cloud прибавила 469 млн долл., что на 30% больше, чем год назад.



Годовая регулярная выручка сегмента цифровых медиа выросла на 518 млн долл. до 11,21 млрд долл. в конце квартала. Creative ARR составил 9,53 млрд долл., а Document ARR вырос до 1,68 млрд долл.. ARR - важный показатель для инвесторов, потому что он показывает, сколько регулярных доходов компания может получить в следующем году на основе годовых подписок.



Что касается подразделения Adobe Digital Experience, в которое входит Experience Cloud, выручка выросла на 21% до 938 млн долл.. Выручка от подписки в этом сегменте выросла на 25% до 817 млн долл..



Компания также сообщила о рекордном денежном потоке от операционной деятельности в размере 1,99 млрд долл.



Adobe заявила, что ожидает в третьем квартале прибыль в размере 3 долларов на акцию при выручке в 3,88 млрд долл., что выше прогноза Уолл-стрит - 2,89 доллара и 3,83 млрд долл.

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