NTT та IBM за допомогою вимірювання тепла, що відводиться з серверів, визначають їхнє енергоспоживання

9 февраля 2024 г., 12:35

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Дата-центри виробляють багато гарячого повітря, і IBM Japan спільно з інтегратором NTT Comware провели демонстрацію можливості його використання для розрахунку енергоспоживання і викидів CO2. Розроблена технологія використовує температурні датчики, розміщені по всьому дата-центру, - такий підхід дає змогу не переналаштовувати сервери, щоб отримати корисні дані про тепло, яке вони виділяють.



Дві організації протестували свою технологію в Японії торік, у власному дата-центрі NTT Comware, і виявили сильну кореляцію між температурою гарячого повітря, що відводиться, та енергоспоживанням. Ця кореляція була виявлена за допомогою моделі машинного навчання, деталі якої не розкриваються. Але відомо, що при цьому залучається програмне забезпечення для управління активами Maximo компанії IBM.



Серед функцій, які партнери сподіваються реалізувати, - точне управління системами кондиціонування повітря на основі розуміння колективного енергоспоживання серверів. Ця технологія націлена на операторів дата-центрів, оскільки охолодження - одна з їхніх основних статей витрат.



Хоча сервери можуть повідомляти про свою продуктивність, ізоляція та конфіденційність є основою послуг хостингу в дата-центрах. Тому запропонований метод для збору даних, необхідних для оптимізації охолодження, дає операторам ЦОД шанс поліпшити свою роботу, не лякаючи клієнтів, і потенційно скоротити витрати. Але навіть якщо цього не станеться, економія електроенергії, що знижує викиди CO2, буде широко вітатися.



IBM і NTT розраховують, що їхні зусилля також можуть бути використані для створення більш ефективного обладнання та програмного забезпечення.



Демонстрація технології в дії доступна в новій японській штаб-квартирі IBM.

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