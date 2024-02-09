TrendForce: світовий ринок моніторів готовий до відновлення у 2024 році

9 февраля 2024 г., 11:35

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Згідно з останніми даними TrendForce, світові поставки моніторів у 2023 році скоротилися на 7,3% до 125 мільйонів одиниць - це нижче рівня, що був до пандемії.

Враховуючи низький рівень поставок у 2023 році, а також потенціал для поступового відновлення економіки та типовий 4-5-річний цикл заміни ПК, очікується, що системи, придбані під час пандемії, будуть оновлюватися в період між другою половиною 2024 та 2025 роками. Очікується, що це призведе до збільшення світових поставок моніторів на 2% у наступному році, до приблизно 128 мільйонів одиниць.

Сплеск невиконаних бізнес-замовлень у Європі та Америці в першій половині 2022 року підвищив базовий рівень поставок для брендів у тому році. Однак у 2023 році попит у сегменті комерційних систем значно скоротився, що призвело до падіння поставок на 20,4% для Dell, 20,7% для HP і 21,4% для Lenovo - у кожного з них, як ви бачити, падіння більш ніж на двадцять відсотків.

На противагу цьому, деякі споживчі бренди кинули виклик цій тенденції і продемонстрували зростання у 2023 році. Зокрема, AOC/Philips виграла від високого попиту на ігровому ринку Китаю, зафіксувавши зростання поставок на 8,8%. Acer стратегічно оновила своїх пристроїв з частотою 60/75 Гц до 100 Гц з мінімальною різницею в ціні, що призвело до збільшення обсягу поставок на 6,7%.

TrendForce зазначає, що цільові показники відвантаження серед комерційних та споживчих брендів моніторів залишаються консервативними. Однак Lenovo поставила перед собою амбітні цілі, прагнучи збільшити річний рівень поставок приблизно на 20%. Такі бренди у споживчому сегменті, як AOC/Philips, MSI, ASUS і Acer встановили свої річні цілі зростання поставок на рівні понад 10%. І навпаки, Samsung Electronics, LG Electronics і BenQ більш консервативні - їх цілі на 2024 рік, зосередившись на прибутковості та висококласних продуктових лінійках.

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