Новий відеоприскорювач AMD Alveo MA35D одночасно обробляє 32 потоки 1080p60

7 апреля 2023 г., 17:25

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Компанія AMD оголосила про випуск відеоприскорювача Alveo MA35D, до складу якого входить два спеціалізовані чіпи з підтримкою компресії AV1. Рішення націлене на створення систем потокового мовлення, що особливо актуально, оскільки зараз на глобальному ринку відео щонайменше 70% посідає потокове мовлення.



Заявлено, що модель Alveo MA35D підтримує одночасну обробку 32 потоків відео в режимі до 1080p60, 8x 4Kp60 та 4x 8Kp30. У порівнянні з медіаприскорювачем Alveo U30 попереднього покоління, Alveo MA35D забезпечує в 4 рази більшу щільність каналів, в 4 рази меншу максимальну затримку в 4K і в 1,8 раза більшу ефективність стиснення для досягнення того ж показника VMAF - загального показника якості відео.



Платформа забезпечує наднизьку затримку для основних кодеків H.264 і H.265 та оснащена механізмами транскодування AV1 наступного покоління, що забезпечують зниження швидкості передачі даних до 52% для економії смуги пропускання порівняно з реалізацією програмного забезпечення.



Прискорювач оснащений вбудованим процесором штучного інтелекту та спеціальними двигунами якості відео, призначеними для підвищення якості роботи при зменшеній пропускній здатності. Процесор ШІ оцінює контент покадрово та динамічно регулює налаштування кодувальника, щоб поліпшити візуальну якість, що сприймається, при мінімальному бітрейті. Методи оптимізації включають кодування області інтересу (ROI) для дозволу тексту та обличчя, виявлення артефактів для виправлення сцен з високим рівнем руху і складності, а також кодування з урахуванням вмісту для отримання предикативної інформації для оптимізації бітрейту.



Масштабування потокових сервісів великого обсягу вимагає максимальної кількості каналів на сервер за мінімальних витрат енергії та пропускної спроможності на потік. Забезпечуючи до 32 потоків 1080p60 на карту при потужності 1 Вт на потік, стійковий сервер висотою 1U, оснащений 8 платами, забезпечує до 256 каналів, що дозволяє максимально збільшити кількість потоків на сервер, стійку або центр обробки даних.



Медіаприскорювачі Alveo MA35D зараз проходять випробування, а їх серійне постачання очікується у третьому кварталі.

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