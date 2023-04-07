Абоненти «Vodafone Україна» минулого року збільшили користування мобільним інтернетом майже у 1,5 раза

7 апреля 2023 г., 16:35

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Оператор зв’язку «Vodafone Україна» повідомляє, що у 2022 році дохід компанії склав 19,8 млрд грн. Зниження на 2% у порівнянні з 2021 роком пов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку. У зв’язку з активними бойовими діями та недоступністю мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій, Vodafone втратив 3,5 млн абонентів. На кінець 2022 року кількість клієнтів Vodafone в Україні становить 15,4 млн. Понад 2,2 млн з них залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone. З початку повномасштабного вторгнення Vodafone підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, і надає у більшості тарифів безплатне підключення до послуги «Доступний роумінг». Наразі її використовують 87% усіх клієнтів послуг роумінгу.

Показник OIBDA зріс на 3% і склав 11,3 млрд грн, на 2,5 в.п. збільшилась маржа OIBDA – до 56,9%. Чистий прибуток Vodafone у 2022 році склав 1,1 млрд грн. Зниження показника у порівнянні з минулим роком обумовлено збитками від курсових різниць, отриманими внаслідок зростання обмінного курсу долара до гривні на 34%.

Vodafone збільшив капітальні інвестиції – у 2022 році вони склали 3,6 млрд грн. Завдяки цьому інженери Vodafone відновлювали зруйновану інфраструктуру, оперативно лагодили обладнання, розвивали мережу та забезпечували доступність зв’язку в умовах знеструмлення. Так протягом року інженери компанії повернули в ефір близько 800 сіл і міст та здійснили близько 2960 ремонтних виїздів, у тому числі в безпосередній близькості до лінії фронту.

Vodafone не припиняв розвиток мережі. У 2022 році фахівці компанії особливу увагу приділили розширенню ємності та покриття в регіонах масової міграції. Загалом протягом року війни в ефір вивели 4000 базових станцій 4G.

Значні ресурси компанія спрямувала на забезпечення доступності зв’язку в умовах знеживлення: Vodafone закупив 414 мобільних генераторів, інженери компанії замінили 24712 акумуляторних батарей та використали 519 тонн дизельного пального та бензину, щоб згенерувати енергію для роботи мережі під час відключень. На сьогодні 88% мережі працює в штатному режимі.

Активне будівництво мережі LTE вплинуло на кількість користувачів цифрових послуг – вона збільшилась до 71%. Зросли й обсяги користування дата-послугами. Так, на кінець 2022 року абонент Vodafone використовує в середньому 8,4 ГБ мобільного інтернету на місяць, що майже в 1,5 раза більше, ніж роком раніше. Таке збільшення користування зумовило зростання показника ARPU на 8% – у 2022 році середній дохід на одного користувача склав 90,6 грн на місяць.

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