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Україна відновлює експорт електроенергії

10 апреля 2023 г., 8:25
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Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», - зазначив Герман Галущенко.

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку. Очільник Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів - пріоритет.

«Забезпечення електроенергією наших споживачів - це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації», - сказав Герман Галущенко.

За словами Міністра, збільшення генерації та відкриття експорту - це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему.

Нагадаємо: Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.

Враховуючи, що на експортерів були покладені спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, з отриманих експортерами прибутків на підтримку пільгової ціни для населення було сплачено 2,8 мільярда гривень.

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