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Новий український ударний безпілотник з дальністю 1000 км буде повертатися

12 декабря 2022 г., 16:05

За інформацією Олега Болдирєва, керівника проєктів українського концерну «Укроборонпром», в Україні незабаром може бути прийнятий на озброєння новий ударний безпілотник, якій сьогодні вже практично готовий та проходить випробування.

Ми вже давали анонс цієї розробки: тоді було анонсовано, що цей БПЛА буде мати дальність 1000 км, та вагу БК – до 75 кг. Зараз стало відомо, що він також буде повертатися на базу після завдання удару по ворогу.

Новий український ударний безпілотник з дальністю 1000 км буде повертатися

«Ми, українці, дуже жадібні люди: у нас будуть камікадзе з можливістю повернення», – зазначив Олег Болдирєв.

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