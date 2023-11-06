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«Укроборонпром» розгорнув виробництво FPV-дронів

6 ноября 2023 г., 16:35

За інформацією гендиректора “Укроборонпрому” Германа Сметаніна, на потужностях корпорації освоїли виробництво FPV-безпілотників для забезпечення потреб українського війська. Таким чином, розгорнуто ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів, створених приватними компаніями.

“FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти та ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається”, – зазначив Герман Сметанін.

Ще у серпні радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник повідомив, що на той час, вже три вітчизняні державні заводи почали виробництво FPV-дронів. Наразі в Україні працюють для масштабування та розвитку ринку БПЛА. Для цього шукають шляхи партнерства державних та приватних виробників.

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