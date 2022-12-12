Смартфон OPPO A57s за 9999 грн оснащено накопичувачем на 128 ГБ

12 декабря 2022 г., 15:25

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Компанія «OPPO AED Україна» представила смартфон OPPO A57s, який має розширення місткості накопичувача до 128 ГБ, а також більший акумулятор на 5000 мАч зі швидкою зарядкою SUPERVOOC потужністю 33 Вт.



Модель оснащено 6,56-дюймовим дисплеєм, що забезпечує 96% охоплення кольорової гами стандарту NTSC, що еквівалентно 100% DCI P3. Пікова яскравість 600 ніт забезпечує чудову чіткість зображення, але вночі вона може знижуватися до 2 ніт. Функція All-Day Eye Care підбирає яскравість дисплея відповідно до умов освітлення довкілля для максимально комфортного перегляду.



Стереодинамік OPPO Ultra-Linear Stereo Speaker покращує відтворення низьких частот і збільшує максимальну гучність. Режим Ultra Volume збільшує максимальну гучність ще на 44%, щоб допомогти людям із порушеннями слуху. Технологія Dirac3.0 оптимізує якість звуку, усуваючи різкість і підвищуючи потужність низьких частот.



Акумулятор OPPO A57s місткістю 5000 мАч підтримує швидку зарядку, тому заповнює більше ніж 50% заряду батареї за 30 хвилин. Його повного заряду вистачає на 15 годин потокового відтворення YouTube або до 12,7 дня у режимі очікування.



Захист від перенапруги та перевантаження струмом забезпечує безпечну швидкість заряджання акумулятора. Датчик температури допомагає регулювати швидкість заряду, щоб батарея не перегрівалася. Режим енергоощадження Super Power Saving Mode контролює швидкість процесора і обмежує програми до найнеобхідніших, щоб останніх відсотків заряду вистачило на кілька годин. Режим Super Nighttime Standby знижує нічне споживання батареї всього до 2%, дозволяючи користувачам позбутися звички заряджати акумулятор щоночі.



OPPO A57s оснащений камерою з роздільною здатністю 50 МП, яка використовує біннінг пікселів для створення чітких та деталізованих фотографій з роздільною здатністю 12,5 Мп за будь-якого сценарію знімання. Портретний режим використовує 2 Мп датчик глибини для створення ефекту боке, розмиваючи фон. Фотографії друзів та родичів вигідно відрізняються завдяки 8 Мп фронтальній камері та функції AI Portrait Retouching, яка дозволяє фотографу за лічені секунди підправити колір шкіри та деталі для створення ідеальних портретів.



Режим Nightscape покращує якість знімання при слабкому освітленні шляхом збільшення експозиції та використання обчислювальної техніки з кількома експозиціями. Фільтри Nightscape відкривають нові можливості для творчого самовираження під час знімання в умовах низького освітлення. Функція Flash Snapshot оптимізує налаштування камери й дозволяє робити до 46 кадрів у швидкій послідовності, щоб знімки дій завжди виходили чіткими та деталізованими.



В Україні OPPO A57s (4/128) доступний у чорному і синьому кольорах. OPPO A57s з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ енергонезалежної пам'яті можна придбати за рекомендованою роздрібною ціною 9999 грн на сайтах і в магазинах партнерів Eldoradо, Comfy, «Фокстрот», «Алло», Citrus, Rozetka тощо.

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