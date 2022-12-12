Річний виторг Broadcom зріс на 21% до рекордних 33,2 млрд дол.

12 декабря 2022 г., 17:05

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Компанія Broadcom опублікував фінансові результати за четвертий квартал свого фінансового року.



Чистий прибуток зафіксовано в розмірі 3,31 млрд дол., при цьому прибуток до певних витрат, таких як компенсація на основі акцій, склав 10,45 дол. на акцію.



Виручка за період зросла на 21% в порівнянні з попереднім роком до 8,93 млрд дол.



Ці цифри випередили прогнози Волл-стріт щодо прибутку в 10,28 дол. на акцію і виручки у 8,9 млрд дол.



Президент і головний виконавчий директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) підкреслив, що дохід компанії в 2022 фінансовому році виріс на 21% в порівнянні з попереднім роком до рекордних 33,2 мільярда доларів. Це завдяки високому попиту з боку гіперскейлерів, таких як провайдери хмарних обчислень, постачальники послуг і підприємства. «Це зростання було обумовлено нашими міцними партнерськими відносинами з клієнтами і прискореним впровадженням наших технологій наступного покоління, - сказав він. - Заглядаючи в 2023 фінансовий рік, наші збільшені інвестиції в дослідження і розробки протягом попередніх років дозволяють розширити лідерство в продуктах наступного покоління на кінцевих ринках, на які ми орієнтуємося».



Бізнес напівпровідникових рішень Broadcom показав зростання продажів на 26% до 7,09 мільярда доларів в минулому кварталі, в той час, як продажі інфраструктурного програмного забезпечення зросли на 4% до 1,84 мільярда доларів.



Що стосується першого кварталу наступного, то Broadcom опублікував позитивний прогноз з прогнозом виручки в розмірі 8,9 мільярда доларів, що випереджає консенсус-прогноз Волл-стріт в 8,78 мільярда доларів.



Трьома місяцями раніше аналогічний позитивний прогноз компанії викликав деякі здивування, причому в той час, коли більшість інших виробників мікросхем затягували пояси, оскільки попит на напівпровідники, схоже, охолоджувався. Деякі аналітики ставили собі питання, чи не є попит, який бачить Broadcom, помилковим, і чи не ведуть клієнти просто до накопичення чіпів. Але останні фінансові результати компанії довели, що її керівництво було правим, і мало хто з аналітиків, здається, сумнівається в компанії на цей раз.



Акції Broadcom виросли більш ніж на 3% в ході позаурочної торгової сесії, додавши зростання приблизно на 2,5% раніше вдень.

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