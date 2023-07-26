170 млн посилок доставила «Нова пошта» у першому півріччі 2023 року

26 июля 2023 г., 12:35

0

Tweet

У першому півріччі 2023 року «Нова пошта» доставила 170 млн відправлень, що на 9% вище у річному зіставленні. Компанія продовжила інвестувати в розвиток інфраструктури по всій Україні та збільшила за цей час кількість відділень різного типу на 935 одиниць. Найбільший акцент у розвитку мережі зроблений на збільшення кількості точок приймання та видачі посилок у партнерстві з місцевим та мережевим бізнесом, а також поштоматів. Загальна кількість відділень наразі перевищує 10 тис., а поштоматів – 14 тис. Наразі мережа поштоматів «Нової пошти» – друга за розміром у Європі.

Крім того, з січня по червень «Нова пошта» доставила 4,2 млн міжнародних посилок. Українці частіше, ніж до повномасштабної війни, користувались NP Shopping – сервісом купівлі на міжнародних сайтах: кількість таких посилок зросла на 34%. Найбільш популярними країнами, з яких українці замовляли покупки, залишаються Китай та США, а улюбленими закордонними магазинами українців – Aliexpress, Амазон, 6pm, iHerb, ebay.

Доставляти посилки швидше допомагає власна авіакомпанія Supernova Airlines. Після початку польотів у травні цього року в партнерстві з латвійською RAF-Avia, вона здійснила 14 рейсів та доставила 250 тис. міжнародних відправлень.

«Нова пошта» продовжує активну міжнародну експансію. За березень-червень компанія вийшла на ринок чотирьох країн та відкрила 21 відділення у Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Польщі. В останній наразі працює 32 відділення Nova Post та два сортувальних термінали. Кількість доставлених відправлень між Україною та Польщею за 6 місяців – 450 тис. Послугами вже скористались 250 тис. фізичних осіб та 1800 представників бізнесу.

В рамках допомоги країні «Нова пошта» за пів року доставила 13,6 тис. тонн гуманітарних вантажів на прифронтову територію. А загальна сума допомоги компанії з початку повномасштабного вторгнення перевищила 807 млн грн, з них 419 млн грн – у 2023 році.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys