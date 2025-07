Новий смартгодинник Galaxy Watch8 оснащений вбудованим AI-асистентом Google Gemini

10 июля 2025 г., 16:25

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics на презентації Galaxy Unpacked представила нові смартгодинники – Galaxy Watch8 та Galaxy Watch8 Classic. Серія Galaxy Watch8 підходить для різних способів життя та надає розширені можливості, встановлюючи новий стандарт стилю та персоналізованого моніторингу здоров'я.



«Ми прагнемо надати мільярдам людей можливість жити краще завдяки нашим інноваційним технологіям», – сказав ТМ Ро, президент і виконуючий обов'язки керівника підрозділу Device eXperience (DX) компанії Samsung Electronics.



Завдяки переосмисленню форми та функцій, серія Galaxy Watch8 гарантує комфорт у поєднанні з найкращими в галузі характеристиками, що робить його компаньйоном для повсякденного оздоровлення. Щоб досягти найтоншого дизайну, внутрішня структура серії Galaxy Watch8 була повністю перероблена, а можливості кріплення компонентів були покращені на 30%, що дозволило зробити пристрій на 11% тоншим. У поєднанні з системою Dynamic Lug ця конструкція природно рухається разом із зап'ястям, забезпечуючи покращені комфорт та стабільність для зручнішої посадки та підвищеної точності відстеження показників тіла.





Витончений профіль Galaxy Watch8 доповнюється його винятковою продуктивністю. Навіть коли ви перебуваєте на вулиці під яскравим сонцем, дисплей стає на 50% яскравішим з піковою яскравістю 3000 ніт для кращої видимості, а посилений акумулятор гарантує, що годинник відстежуватиме ваш активний спосіб життя. Крім того, подвійний GPS забезпечує більш детальні та точні результати визначення місцеперебування, а найпотужніший 3-нм процесор від Samsung гарантує швидшу роботу та більшу енергоефективність. Завдяки сенсору BioActive, який дає змогу глибше і точніше зрозуміти стан здоров'я, серія Galaxy Watch8 допомагає отримати цілісне уявлення про тіло.



Сон – один з найважливіших елементів, який покращує наше самопочуття, і кожна спокійна ніч дозволяє вашому тілу та розуму відновитися наступного дня. Саме тому Samsung постійно вдосконалює процес керування сном, пропонуючи індивідуальні тренінги зі сну, допомагаючи створити оптимальне середовище для відпочинку й навіть виявляючи ранні ознаки апное уві сні. Крім того, серія Galaxy Watch8 оснащена новими функціями для здоров'я в застосунку Samsung Health, які допоможуть сформувати здоровіші звички завдяки миттєвим мотиваційним інсайтам – від сну до харчування та тренувань.





За допомогою Порад щодо відходу до сну можна вимірювати циркадний ритм та зрозуміти свій оптимальний час для відходу до сну, щоб наступного ранку ви прокинулися бадьорими та свіжими. Судинне навантаження – перший у своєму роді показник – допомагає відстежувати рівень навантаження на судинну систему під час сну. Надаючи інформацію про різні фактори способу життя, зокрема сон, стрес і активність, він допомагає прийняти більш комплексний підхід до управління своїм здоров'ям.



Тим часом у серії Galaxy Watch8 вперше в смартгодинниках представлено індекс антиоксидантів, який дозволяє вимірювати рівень каротиноїдів за п'ять секунд.



Чи новачок ви, чи досвідчений бігун, серія Galaxy Watch8 надає персоналізовану інформацію про фітнес-тренування, щоб підтримувати мотивувати вас саме тоді, коли вам це потрібно. Особистий тренер з бігу розраховує рівень фізичної підготовки за шкалою від 1 до 10 і розробляє індивідуальний план тренувань з рекомендаціями в режимі реального часу та мотиваційними ідеями. З оновленою функцією Together, яка тепер підтримує біг, ви можете перетворити свою фітнес-подорож на гру, кинувши виклик друзям і родині.



Якщо високий рівень стресу зберігається, годинник одразу сповістить про це, щоб ви могли зробити перерву, яка допоможе вам контролювати рівень стресу в режимі реального часу. За допомогою трекера усвідомленості ви можете записувати свій настрій і отримувати рекомендації щодо дихальних вправ для зняття стресу - і все це на вашому зап'ясті.



Крім того, показник життєвої енергії на основі штучного інтелекту дає змогу зрозуміти ваш стан, поєднуючи показники фізичної та розумової енергії, щоб ви могли щодня покращувати свої показники здоров’я.



Розроблена у тісній співпраці з Google, серія Galaxy Watch8 – це перший смартгодинник, оснащений Wear OS 6 і вбудованим асистентом штучного інтелекту Google Gemini. Виконуйте різні завдання за допомогою голосових команд у застосунках Samsung Health, календарі, будильнику та нагадуваннях. Наприклад, коли ви готові розпочати тренування або плануєте наступну фітнес-ціль, просто скажіть: «Почати кругове тренування на 300 калорій» або «Задати 20-хвилинну пробіжку». Після цього годинник розпочне тренування у застосунку Samsung Health.



Крім того, завдяки новому One UI 8 Watch, користувальницький інтерфейс оптимізовано під розмір і форму циферблата. Нові мультиінформаційні плитки надають доступ до показників здоров'я, погоди, подій тощо. Крім того, панель Now Bar і сповіщення гарантують, що ключові дії завжди будуть у центрі уваги.





Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic та новий Galaxy Watch Ultra доступні для попереднього замовлення вже з 9 липня.



Ціна на Galaxy Watch8 стартує від 14999 грн.



Завдяки витонченому та мінімалістичному дизайну, Galaxy Watch8 створений для повсякденного оздоровлення. Доступний у розмірах 44 мм або 40 мм, у графітовому або срібному кольорах. Galaxy Watch8 Classic приносить позачасову витонченість на зап'ясті завдяки сучасним можливостям, таким як обертовий безель і кнопка швидкого доступу для додаткової зручності. Модель Classic має діаметр 46 мм і доступна в чорному та білому кольорах. Крім того, до обох моделей можна підібрати сучасні ремінці, які підійдуть для різних стилів життя.





Для тих, хто любить пригоди на свіжому повітрі, Galaxy Watch Ultra - найдосконаліша та найміцніша модель Galaxy Watch. Доступний у чотирьох титанових кольорах, включно з новим Титановим синім, він пропонує найдовший час автономної роботи та найнадійнішу продуктивність у лінійці. Ціна – 28999 грн.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах