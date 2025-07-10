OpenAI готує свій браузер - конкурента Google Chrome

10 июля 2025 г., 15:35

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Reuters повідомляє, що компанія OpenAI близька до випуску браузера зі ставкою на АІ, який має конкурувати з домінуючим на ринку Google Chrome від Alphabet. Про це агенції повідомили три джерела, знайомі з ситуацією.





Запуск браузера, начебто, заплановано на найближчі тижні, і він має на меті кардинально змінити спосіб перегляду вебсторінок споживачами за допомогою штучного інтелекту. Це надасть OpenAI прямий доступ до наріжного каменю успіху Google: даних користувачів, як вважають аналітики.





Якщо браузер OpenAI буде прийнятий 500 мільйонами щотижневих активних користувачів ChatGPT, він може чинити тиск на ключовий компонент рекламного бізнесу Google. Chrome є ключовим елементом рекламного бізнесу Alphabet, який становить майже три чверті її доходу - браузер надає інформацію про користувачів, щоб ефективніше націлювати рекламу. А також дає можливість Google за замовчуванням направляти пошуковий трафік на власну пошукову систему.





Два джерела повідомили Reuters, що браузер OpenAI розроблений таким чином, щоб деякі взаємодії користувачів залишалися у вбудованому чат-інтерфейсі, схожому на ChatGPT, замість переходу на вебсайти. За словами одного з джерел, браузер є частиною ширшої стратегії OpenAI, яка полягає у вплетенні своїх послуг в особисте та робоче життя споживачів.





Після початкового успіху OpenAI зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку таких суперників, як Google та Anthropic, і шукає нові сфери зростання. У травні OpenAI заявила, що вийде на ринок апаратного забезпечення, заплативши 6,5 мільярда доларів за io, стартап з виробництва пристроїв від колишнього головного дизайнера Apple, Джоні Айва.





Браузер дозволить OpenAI безпосередньо інтегрувати свої продукти АІ-агентів, такі як Operator, у процес перегляду вебсторінок з можливістю виконувати завдання від імені користувача. Доступ браузера до веб-активності користувача зробить його ідеальною платформою для АІ-агентів, які можуть виконувати дії від їхнього імені, наприклад, бронювати місця або заповнювати форми, безпосередньо на вебсайтах, якими вони користуються.





Але OpenAI чекає серйозний іспит – Google Chrome, яким користуються понад 3 мільярди людей, наразі займає понад дві третини світового ринку браузерів, за даними StatCounter. Safari від Apple, що посідає друге місце, значно відстає з часткою 16%. Минулого місяця OpenAI заявила, що має 3 мільйони платних бізнес-користувачів ChatGPT.





Perplexity, яка має популярний АІ-пошуковий рушій, запустила АІ-браузер Comet у середу, здатний виконувати дії від імені користувача. Два інші стартапи, The Browser Company та Brave, випустили АІ-браузери, здатні переглядати та узагальнювати інформацію у веб.





Роль Chrome у наданні інформації про користувачів для ефективнішого та прибутковішого націлювання реклами Alphabet виявилася настільки успішною, що Міністерство юстиції вимагало його відокремлення після того, як суддя США минулого року постановив, що материнська компанія Google володіє незаконною монополією у сфері онлайн-пошуку.





Браузер OpenAI буде побудований на Chromium, відкритому вихідному коді. Він є вихідним кодом для Google Chrome, а також для багатьох конкуруючих браузерів, включаючи Edge від Microsoft та Opera.





Минулого року OpenAI найняла двох давніх віце-президентів Google, які були частиною оригінальної команди, що розробила Google Chrome. The Information першою повідомила про їхній найм і про те, що OpenAI раніше розглядала можливість створення браузера. Виконавчий директор OpenAI засвідчив у квітні, що компанія буде зацікавлена в покупці Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться домогтися його продажу. Google не пропонував Chrome на продаж, заявивше, що планує оскаржити рішення щодо монополії.





OpenAI вирішила створити власний браузер, а не просто "плагін" поверх браузера іншої компанії, щоб мати більший контроль над даними, які вона може збирати, повідомило одне джерело.

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