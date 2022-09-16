Новий сервер IBM LinuxONE Emperor 4 допоможе зекономити електроенергії на 75%, а простір у ЦОД - на 50%

16 сентября 2022 г., 12:14

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Корпорація IBM представила наступне покоління серверів LinuxONE, високомасштабованої платформи на базі Linux і Kubernetes, розробленої для підтримки тисяч робочих навантажень в рамках однієї системи.

Новий IBM LinuxONE Emperor 4 спроєктовано на восьмиядерних чипах IBM Telum.



Наголошується, що IBM LinuxONE Emperor 4 має можливості, що дозволяють знизити енергоспоживання замовників. Наприклад, консолідація робочих навантажень Linux на п'яти таких системах замість запуску їх на порівнюваних x86 серверах в аналогічних умовах може скоротити споживання енергії на 75%, простір на 50%, а слід CO2 більш ніж на 850 метричних тонн щорічно.



Згідно з дослідженням IBM IBV, 48% керівників компаній у різних галузях вважають, що підвищення стійкості є одним з найвищих пріоритетів для їхніх організацій на найближчі два-три роки. Однак 51% також називають сталий розвиток одним з найбільших викликів у той самий період часу, серед яких брак даних, незрозумілість рентабельності інвестицій та технологічні бар'єри є перешкодами. Для цих керівників масштабування бізнесу за допомогою сучасної інфраструктури часто може бути одним з бар'єрів на шляху до досягнення цілей сталого розвитку.



«Центри обробки даних є енергоємними, і на них може припадати значна частина енергоспоживання організації. Але дані та технології можуть допомогти компаніям перетворити амбіції щодо сталого розвитку на конкретні дії», - підкреслив Марсель Мітран (Marcel Mitran), науковий співробітник IBM, технічний директор хмарної платформи IBM LinuxONE. - «Скорочення енергоспоживання центрів обробки даних - це реальний спосіб зменшити вуглецевий слід. У цьому контексті міграція на IBM LinuxONE покликана допомогти клієнтам досягти їхніх цілей щодо масштабу та безпеки, а також цілей сталого розвитку сучасного цифрового бізнесу».



IBM LinuxONE Emperor 4 - це система з широкими можливостями масштабування, яка дозволяє клієнтам запускати робочі навантаження з постійною високою щільністю і збільшувати продуктивність шляхом включення невикористовуваних ядер без збільшення енергоспоживання і пов'язаних з ним викидів парникових газів. Крім того, клієнти можуть відстежувати енергоспоживання за допомогою IBM Instana Observability на LinuxONE.



Портфель технологій сталого розвитку IBM включає рішення для проєктування, розгортання та управління енергоефективними інфраструктурами та інноваціями з гібридним хмарним підходом. IBM LinuxONE - одне з рішень в рамках портфоліо, призначене для оптимізації центрів обробки даних внаслідок зниження енергоспоживання і підвищення енергоефективності.



Нова система LinuxONE також оснащена повсюдним шифруванням для захисту даних на місці і в польоті, що є пріоритетом для клієнтів в регульованих галузях, таких як фінансові послуги. Спираючись на лідерство IBM в області хмарної безпеки у сфері конфіденційних обчислень, IBM LinuxONE Emperor 4 захищає дані в процесі використання, забезпечуючи наскрізне шифрування. Цей комплексний профіль захисту даних надає підприємствам стратегію захисту даних, яка лежить в основі поточних та очікуваних майбутніх протоколів кібербезпеки.



Сучасні гібридні та мультихмарні середовища вимагають від клієнтів розгортання робочих навантажень там, де це має найбільший сенс для їх бізнес-потреб. Віртуальні сервери IBM Cloud Hyper Protect забезпечують загальнодоступне хмарне середовище, в якому орендар хмари зберігає повну владу над віртуальними серверами на базі Linux для робочих навантажень, що містять конфіденційні дані. Побудована на базі IBM LinuxONE в IBM Cloud, ця послуга надає клієнтам повну владу над їх зашифрованими даними, робочими навантаженнями і ключами шифрування - навіть IBM, як хмарний провайдер, не має доступу до них.



IBM LinuxONE Emperor 4 підтримує велику кількість робочих навантажень, сертифікованих для Linux та Red Hat OpenShift, включаючи обслуговування даних, основні банківські операції та цифрові активи. IBM LinuxONE Emperor 4 отримує підтримку від партнерів IBM Ecosystem, таких як Clari5, Illumio, Metaco, MongoDB, NGINX, Nth Exception, Fiorano Software, Fujitsu Limited, Pennant, SQ Solution, Sysdig і Temenos.



Сервер IBM LinuxONE Emperor 4 став загальнодоступним у всьому світі 14 вересня, а системи початкового та середнього рівня будуть доступні в 1 півріччі 2023 року.

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