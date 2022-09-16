«Київстар» разом з Ericsson розширює можливості IT-системи для надання послуг клієнтам післяоплати

16 сентября 2022 г., 12:40

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В суботу 17 вересня оператор зв’язку «Київстар» разом зі своїм партнером Ericsson оновлюватиме частину IT-інфраструктури, щоб посилити стабільність мобільної мережі оператора, підвищити безпеку систем, а у майбутньому – поліпшити обслуговування.

В цей день в абонентів передплати «Київстар» працюватимуть всі основні послуги зв’язку: мобільний та Домашній інтернет; дзвінки в мережі, на номери інших операторів та на популярні напрямки за кордоном; послуги у роумінгу в більшості країн світу. Між тим можливі тимчасові обмеження у додаткових сервісах, як-то поповнення або перевірка рахунку, підключення додаткових послуг тощо. Але ці сервіси в повному обсязі будуть доступні вже з 18 вересня. На абонентів післяоплати в цей день оновлення майже не вплинуть, практично всі послуги та сервіси у них будуть працювати як зазвичай.

Згадане оновлення – це частина наймасштабнішого IT-проєкту в історії «Київстар» по переходу на сучасний білінг Digital Business Support Systems від шведської компанії Ericsson. Для роботи над проєктом залучено 800 фахівців двох компаній, проведено 14 тисяч різних тестів системи – удвічі більше, ніж торік. Активна фаза цього проєкту розпочалася ще минулого року.

17 вересня оператор планує розширити можливості IT-системи для надання послуг клієнтам післяоплати, які найближчим часом також почнуть обслуговуватися із використанням цього рішення від Ericsson.

Використання однієї нової IT-системи для обслуговування абонентів передплати та післяоплати значно збільшує стабільність всієї телеком-інфраструктури оператора та покращує захист персональних даних абонентів. Крім того, оновлення надасть більше можливостей для якісного обслуговування абонентів – в середньому удвічі швидше, а також дозволить розширити цифрові канали підтримки та допоможе розвивати нові технології.

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