Новий розвідувальний дрон MiniShark має радіус застосування 30 км

2 мая 2023 г., 13:25

Компанія Ukrspecsystems на виставці Brave1 представила свій новий дрон MiniShark, який, в першу чергу, націлено на виконання розвідувальних завдань.



Серед переваг нового рішення – запуск з руки та легке транспортування, тому що воно вміщається у двох рюкзаках.



MiniShark має розмах крил 2,6 метра та довжину 125 см, а його максимальна злітну маса 5 кг. За даними розробника, тривалість польоту MiniShark – 2 години, а максимальна швидкість – 120 км/год. Робоча висота польоту – 1000 метрів. Дрон здійснює автономну посадку фюзеляжем. Рішення оснащено камерою з 10-кратним оптичним збільшенням. Робочий діапазон температур експлуатації нового дрона становить від -15 °C до +45 °C.



Зазначено, що зараз безпілотник MiniShark проходить заводські випробування.

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