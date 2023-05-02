Акції Snap різко впали на доходах і промаху в прогнозах

2 мая 2023 г., 14:35

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За квартал, що закінчився 31 березня, соцмережа Snap повідомила про прибуток до вирахування витрат, таких як компенсація акціями, у розмірі центу, порівняно зі збитком у два центи на акцію в тому ж кварталі 2022 року. Виручка впала на 7% порівняно з минулим роком, до 988,6 млн дол. Аналітики очікували збиток у розмірі одного цента на акцію при виручці в 1,01 млрд дол..

Дохід був не єдиним промахом у показниках Snap за перший квартал: компанія повідомила, що щоденна кількість активних користувачів становила 383 мільйони проти очікуваних 384 мільйонів, а середній дохід на одного користувача склав $2,58 проти прогнозу у $2,63.

Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації склав 813 тис дол., що на 99% менше, ніж у першому кварталі минулого року, коли він становив 64,47 млн дол. Чистий грошовий потік від операційної діяльності продемонстрував рідкісне зростання фінансових показників Snap, збільшившись на 19% у річному обчисленні до 151,1 млн дол.

Показник DAU, хоча і був нижчим за очікування аналітиків, зріс на 51 млн дол або на 15% порівняно з попереднім роком, при цьому активні користувачі збільшилися в усіх сферах, де Snap надає свої послуги. Час, проведений за переглядом Spotlight, розважальної платформи Snap для користувацького контенту, підскочив на 170% порівняно з минулим роком, оскільки сервіс досяг 350 мільйонів активних щомісячних користувачів, що на 46% більше.

Найпомітнішим оголошенням Snap у цьому кварталі стало представлення чат-бота на базі ChatGPT. Сервіс дозволяє користувачам запитувати рекомендації щодо ідей подарунків на день народження, планів заходів, рецептів страв на вечерю та всього, що їх цікавить.

Хоча компанії, що додають функції штучного інтелекту, вже стали звичними, Snap, можливо, була здивована реакцією користувачів. Кілька повідомлень на початку цього тижня свідчать про те, що користувачі ненавидять функцію «My AI», стверджуючи, що вона заважає чистому і простому у використанні інтерфейсу Snapchat.

Snap відмовився надати офіційний прогноз, але в листі до інвесторів повідомив, що його внутрішній діапазон доходів за другий квартал становить від 1 млрд до 1,09 млрд дол., при внутрішньому прогнозі в 1,04 млрд дол., що означає зниження на 6% в річному обчисленні. Аналітики очікували 1,1 мільярда доларів.

З огляду на промахи в доходах, DAU, середньому доході на користувача та прогнозах, інвесторів було мало чим порадувати і вони відреагували, як і очікувалося, відправивши акції Snap вниз майже на 20%.

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