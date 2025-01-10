Новий моноблок Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 6 підтримує AI-можливості

10 января 2025 г., 11:45

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Моноблоковий комп'ютер Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 6 (AIO) має 27-дюймовий QHD-дисплей з ефектом занурення, тонкі рамки та додаткові можливості AI. Компʼютер оснащений процесором Intel Core Ultra, NPU та графічною картою NVIDIA GeForce RTX 4050 для інтенсивних завдань.



M90a Pro Gen 6 оснащений Lenovo Focus Sound – системою звуку на основі AI, яка забезпечує конфіденційність, спрямовуючи звук безпосередньо на позицію користувача та усуваючи потребу в навушниках під час віртуальних зустрічей. Компʼютер також має функцію виявлення присутності людини, яка автоматично блокує екран, коли користувач відходить від столу. На додачу ПК має сертифіковану Eyesafe технологію низького рівня синього світла, захист від води та пилу за стандартом IP55, підключення Thunderbolt 4, підтримку декількох 4K-моніторів і вбудовану поворотну камеру з функцією придушення шуму на основі штучного інтелекту.



ThinkCentre neo 50q QC – потужний настільний комп'ютер у компактному формфакторі. Оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon X Plus і функціями Copilot+, він має продуктивність до 45 TOPS для обробки AI. ThinkCentre neo 50q QC пропонує кілька портів USB, HDMI та DisplayPort, це дозволяє підключати периферійні пристрої та два дисплеї.



Нові монітори Lenovo серії ThinkVision P мають функції на основі штучного інтелекту та екологічний дизайн. Серія P включає моделі з діагоналлю від 23,8 до 40 дюймів. Завдяки змінній частоті оновлення в діапазоні від 24 до 120 Гц і запатентованому рішенню AI Power Solution монітори регулюють підсвічування та інтенсивність пікселів для оптимізації енергоспоживання без втрат якості зображення. Для ІТ-команд Lenovo Display Fleet Manager (LDFM) покращує віддалене керування, забезпечуючи оновлення мікропрограми приблизно за хвилину. Серія ThinkVision P пропонує можливість послідовного підключення до чотирьох дисплеїв, а деякі ультраширокі моделі оснащені функцією True Split, яка дозволяє розділити екран на кілька віртуальних для підтримки багатозадачності.



«У Lenovo ми прагнемо надавати професіоналам інноваційні рішення, які перевертають уявлення про продуктивність і творчість. Наші аксесуари, від самозарядної Bluetooth-клавіатури до універсальної зарядної станції X9 Charging GaN Dock, покликані доповнити цю екосистему, забезпечуючи користувачів інструментами, необхідними для того, щоб залишатися на зв'язку, бути натхненними в будь-якому середовищі». – повідомляє Ерік Ю, старший віцепрезидент з питань малого, середнього бізнесу та комерційних продуктів, Lenovo Intelligent Devices Group.



Lenovo продовжує впроваджувати інновації в нашу повсякденність із самозарядною Bluetooth-клавіатурою – аксесуаром, створеним для переосмислення ефективності та підтримки більш стійких обчислювальних практик. Клавіатура використовує живлення від навколишнього світла, використовує фотоелектричні елементи та швидкозарядні суперконденсатори для зберігання енергії навколишнього світла, усуваючи потребу в традиційних батарейках. Захищений від побиття чорний дизайн включає зовнішній корпус, виготовлений з 95% переробленого пластику, та має настроювані ніжки для нахилу, спеціальні медіаконтролери, а також тризонну розкладку з індикаторами яскравості на екрані та відстеженням енергії в реальному часі через Lenovo Accessories and Display Manager.



Завершують серію дві високопродуктивні вебкамери, сертифіковані для Microsoft Teams, які забезпечують якість зображення як для професійного, так і для особистого використання. Lenovo QHD Webcam пропонує розумні AI-функції, такі як відстеження учасників і покращене налаштування освітлення, роблячи відеоконференції безперебійними та професійними. Для тих, хто шукає найвищу роздільну здатність, вебкамера Lenovo 4K Pro забезпечує чітке зображення у форматі 4K з покращеним кадруванням та оптимізацією зображення в реальному часі, гарантуючи чіткість і точність у кожній взаємодії.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS