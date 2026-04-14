OpenAI звинувачує Microsoft у обмеженні доступу до клієнтів та робить ставку на Amazon?

Керівниця відділу доходів OpenAI Деніз Дрессер (Denise Dresser) розіслала співробітникам меморандум, у якому назвала партнерство з Amazon ключовим фактором розширення частки компанії на корпоративному ринку.



Як повідомляє видання CNBC, у документі прямо зазначається, що багаторічний альянс із Microsoft, попри його фундаментальну важливість, обмежив здатність OpenAI взаємодіяти з клієнтами там, де вони воліють працювати, - а саме на платформі Bedrock від Amazon Web Services. Ця заява з'явилася менш ніж через два місяці після того, як Amazon оголосила про плани інвестувати до 50 млрд дол. в OpenAI.



За словами Дрессер, попит на послуги OpenAI через інфраструктуру Amazon після анонсу партнерства наприкінці лютого став приголомшливим. Наразі корпоративний бізнес забезпечує 40% доходу компанії, і OpenAI розраховує, що цей сегмент зрівняється за обсягами з споживчим бізнесом уже до кінця року. Така агресивна експансія є критичною на тлі успіхів конкурента Anthropic, чия модель Claude стала лідером думок серед корпоративних замовників, що на галузевих конференціях уже називають справжньою манією.



У меморандумі Дрессер також піддала критиці фінансові показники Anthropic, стверджуючи, що їхній заявлений річний дохід у 30 млрд дол. є завищеним приблизно на 8 млрд дол. через особливості бухгалтерського обліку. Вона звинуватила конкурентів у використанні валової виручки від партнерства з Google та Amazon для прикрашання звітності, тоді як OpenAI звітує за чистими показниками, що більше відповідає стандартам публічних компаній. Крім того, OpenAI звинувачує Anthropic у стратегічній помилці через недостатню закупівлю обчислювальних потужностей.



Відносини між OpenAI та Microsoft, у які остання інвестувала понад 13 млрд дол. з 2019 року, демонструють дедалі більше ознак напруження. OpenAI активно шукає альтернативних постачальників хмарних послуг, таких як CoreWeave, Google та Oracle, а Microsoft уже почала тестувати власні AI-моделі для асистента Copilot.

