Гіперскейлери контролюватимуть 67% усіх потужностей дата-центрів до 2031 року

Згідно з новим дослідженням Synergy Research Group, ландшафт світової ІТ-інфраструктури зазнає радикальних змін під тиском AI-технологій. Станом на кінець четвертого кварталу 2025 року кількість великих дата-центрів, якими керують гіперскейлери, досягла 1360 одиниць, що становить 48% від загальносвітової потужності всіх центрів обробки даних. Для порівняння, частка власних (on-premise) корпоративних серверних за останні сім років скоротилася з 56% у 2018 році до 32% у 2025 році. Прогнозується, що до 2031 року оператори гіперскейлу контролюватимуть уже 67% усіх потужностей, тоді як частка локальних рішень впаде до 19%.



Аналіз показує, що майже 60% потужностей гіперскейлерів зараз зосереджено у центрах, які компанії побудували самостійно, а решта припадає на орендовані приміщення. Сегмент колокейшн (оренда місць у сторонніх дата-центрах) наразі займає 20% ринку. Хоча його частка в загальному обсязі буде поступово знижуватися, фізична місткість цього сектору продовжить зростати майже двозначними темпами щороку. Водночас власні корпоративні дата-центри отримали невеликий імпульс завдяки розгортанню GenAI та GPU-інфраструктури, проте цього недостатньо, щоб зупинити загальний тренд міграції у великі хмари.



Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group, зазначає, що хмарні та споживчі цифрові сервіси роками змінювали моделі розгортання даних, але за останні три роки технологія AI значно прискорила ці процеси. Наразі у планах на майбутнє зафіксовано майже 800 нових об'єктів гіперскейлу, що дозволить подвоїти їхню сумарну потужність всього за три роки. Світ стрімко рухається до ситуації, де основна маса обчислювальних ресурсів планети буде зосереджена в руках обмеженої кількості великих операторів SaaS, IaaS та PaaS.

