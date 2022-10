Новий двоекранний ноутбук вже доступний в Україні

+22

голоса Tweet

Українське представництво ASUS провело презентацію оригінального портативного комп'ютера ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, у якому поєднані такі можливості, як наявність двох екранів, OLED-дисплей та високопродуктивна конфігурація.

Нинішній захід був присвячений старту продажів моделі ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), оскільки в нинішніх умовах воєнного часу та пов'язаних із нею складнощів логістики компанія вирішила перейти до просування вже доступних для українських покупців рішень. Так, перша партія новинок вже надійшла на гуртові склади MTI. Коментуючи цю подію, Валерій Базиленко, директор з продажу в київському офісі ASUS, повідомив, що з початком бойових дій представництво не робило попередніх заявок на постачання ноутбуків. Але після того, як ситуація на українському ринку дещо стабілізувалася, центральний офіс виділив фонди для нашої країни. І все, завезене дистриб'юторами, було успішно реалізовано.

З можливостями новинки познайомив Іван Омельченко, PR-менеджер українського представництва ASUS. Zenbook Pro 14 Duo OLED – це сертифікований відповідно до вимог програми Intel Evo ноутбук, який дає змогу творцям максимально розкрити творчі здібності. Потужний процесор (до Intel Core i9-12900H 12-го покоління) та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків доповнює високоефективна система охолодження з технологією ASUS IceCool Plus, що гарантує сумарний TDP до 85 Вт. І це при компактних розмірах 14-дюймового формфактора. Поліпшити тепловідведення допомагає механізм Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra), де сенсорний екран ScreenPad Plus автоматично нахиляється під кутом 12°, зручним для сенсорного керування та перегляду вмісту.

Графіку студійного класу відтворює основний сенсорний дисплей OLED HDR (2,8K,16:10) із частотою оновлення 120 Гц та підтримкою технології Dolby Vision. Цей дисплей відзначається точним відтворенням кольорів, що підтверджено сертифікацією PANTONE Validated, що зображає широку гаму відтінків (100% DCI-P3). Ергономічність дисплея сертифікована незалежною лабораторією TÜV Rheinland. Компактний Zenbook Pro 14 Duo OLED націлений на вимогливих користувачів, які працюють із мультимедійним контентом.

ScreenPad Plus наступного покоління, встановлений у моделі Zenbook Pro 14 Duo OLED – це додатковий 12,7-дюймовий сенсорний екран на всю ширину корпусу з підтримкою нових високоточних стилусів, таких як ASUS Pen 2.0. Механізм нахилу додаткового екрана ScreenPad Plus був повністю перероблений та отримав назву AAS Ultra. Він із високою точністю підіймає віддалену від користувача частину екрана на 20 мм, нахиляючи її на 12°, коли ноутбук відкривається. Таким чином, ScreenPad Plus розміщується під ідеальним кутом для перегляду вмісту та одночасної роботи на двох екранах. Нова система також покращує охолодження, створюючи потік повітря, посилених на 38% у порівнянні з ноутбуком попереднього покоління.

Іван Омельченко познайомив з можливостями Zenbook Pro 14 Duo OLED

ASUS ScreenPad Plus використовує програмну оболонку ScreenXpert 3, яка полегшує роботу в багатозадачному режимі завдяки набору вбудованих утиліт. Наприклад, утиліта Control Panel (Панель управління) дозволяє з великою зручністю взаємодіяти з професійними програмами для творчості. Ви можете, наприклад, змінювати розмір кисті, прозорість кулі, насиченість кольору. Пропонуються чотири елементи керування: поворотний регулятор, кнопка, повзунок та лінійка прокручування. Панель керування, яка гнучко налаштовується під потреби користувачів, сумісна з Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro та After Effects, а в найближчому майбутньому сфера її застосування буде тільки розширюватися.

Створений для творчих людей, Zenbook Pro 14 Duo OLED забезпечує чудову якість зображення на двох екранах: 14,5-дюймовому сенсорному OLED-екрані (2,8K, 120 Гц) та додатковому екрані ScreenPad Plus наступного покоління. Основний сенсорний екран зі співвідношенням сторін 16:10, що надає більше екранного простору порівняно зі звичайними екранами, має сертифікацію Dolby Vision та PANTONE, що підтверджує високу точність відтворення кольорів. Він також сертифікований VESA DisplayHDR True Black 500, відображаючи найглибші відтінки чорного та створюючи надзвичайно реалістичне зображення. Колірна гама DCI-P3 кінематографічного рівня забезпечує яскраві кольори, а висока частота оновлення 120 Гц і наднизька година відкликання 0,2 мс роблять навіть найбільш динамічні сцени надзвичайно плавними. Комфорт для очей під час тривалого перебування перед дисплеєм підтверджується сертифікатом ергономічності TÜV Rheinland.

Конфігурація Zenbook Pro 14 Duo OLED передбачає процесор Intel Core i9-12900H 12-го покоління. Він пропонує 14 ядер для справжньої багатозадачності, які працюють на частоті до 5 ГГц з технологією Turbo Boost. Його максимальний TDP становить 60 Вт, що надає перевагу, коли справа доходить до завдань із високим навантаженням на центральний процесор. Графічна підсистема у цій моделі представлена ​відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків, яка дозволяє отримати високу швидкодію у вимогливих до графічних ресурсів системи завданнях, таких як тривимірне моделювання та відеомонтаж. Вона пропонує розширені функції та можливості, які допомагають швидко виконувати найскладніші завдання з візуалізації. А щоб гарантувати найкращу сумісність, продуктивність і стабільність, її супроводжують драйвери NVIDIA Studio.

Такі високопродуктивні компоненти повинні ефективно охолоджуватися, щоб повністю розкрити свій потенціал. За це відповідає система охолодження ASUS IceCool Plus, яка використовує два тихих вентилятори IceBlade, кожен із 97 рельєфними лопатками. Вони охолоджують дві 8-міліметрові теплові трубки, з’єднані з центральним і графічним процесорами, а гаряче повітря ефективно виводиться назовні за допомогою механізму AAS Ultra, який під час розкриття ноутбука створює вентиляційний отвір висотою 20 мм. Як результат, центральний та графічний процесори можуть працювати із сумарним TDP у 85 Вт без будь-якого тротлінгу.

Нарешті, 32 ГБ швидкісної оперативної пам’яті та високошвидкісний твердотільний накопичувач з інтерфейсом PCIe 4.0 x4 місткістю до 2 ТБ гарантують, що ноутбук не має вузьких місць, які сповільнюють творчість.

Новий ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED вже доступний в Україні. Конфігурація з процесором Intel Core i9-12900H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків, ОЗП 32 ГБ та SSD 2 ТБ пропонується за ціною 129999 грн.

Додатковий 12,7-дюймовий сенсорний екран ScreenPad Plus наступного покоління автоматично нахиляється під кутом 12°, зручним для сенсорного керування та перегляду вмісту

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру