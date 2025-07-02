Новий дрон DJI FlyCart 100 створений для складних місій

2 июля 2025 г., 14:25

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Компанія DJI представила свій новітній дрон для доставлення вантажів FlyCart 100 (FC100), розроблений для більш важких навантажень, оснащений більш швидкою зарядкою, та який також підтримує підвищену безпеку та інтелектуальність. FC100 оснащений двома модульними системами корисного навантаження, сумісністю з продуктами сторонніх виробників завдяки DJI Payload SDK (PSDK) і розширеною підтримкою додатків, що дозволить підвищити стандарти професійного доставлення вантажів з повітря в різних галузях.



FC100, спеціально розроблений для складних транспортних місій в будь-яких погодних умовах, призначений для використання в таких областях, як аварійно-рятувальні роботи, пожежогасіння, енергетика, інженерія, логістика і морське середовище. Він слідує за дебютом FlyCart 30 першого покоління, який був представлений в серпні 2023 року.



Ключові поліпшення в FC100 включають більшу вантажопідіймальність. У режимі однієї батареї він може перевозити до 80 кг, в порівнянні з 30 кг у FC30. У режимі двох батарей вантажопідіймальність збільшується з 40 кг до 65 кг на рівні моря. На висоті 3000 м він зберігає вантажопідіймальність 70 кг в режимі однієї батареї та 50 кг в режимі двох батарей. Обидві моделі мають максимальну висоту польоту 6000 м і вертикальну стелю 1500 м.



Системи повітряних лебідок FC100 відображають відгуки користувачів і експлуатаційні вимоги. Тепер пропонується дві спеціальні конфігурації: флагманська версія з лебідкою і простіша версія з двома батареями.



Флагманська модель оснащена 30-метровим висувним тросом, системою барабана з високим крутним моментом і швидкістю підйому 1,2 м/с, активним гаком, датчиком ваги в реальному часі, системою аварійного від'єднання троса і системою вилучення без зачепів. Версія з двома батареями, призначена для роботи у відкритому полі, не має системи барабана. Вона дозволяє здійснювати доставлення на невеликій висоті, при цьому наземний персонал виконує розвантаження вручну. У цій версії збережені функції визначення ваги, автоматичного придушення коливань і вимикача з однією кнопкою. У порівнянні з FC30, лебідкова система була повністю перероблена: вона оснащена двома двигунами, довшим внутрішнім тросом, має більшу потужність, вищу швидкість підйому і новий активний гак. Дві лебідкові системи не є взаємозамінними.



Для виявлення перешкод FC100 використовує радар і стереоскопічну систему FC30, доповнені LiDAR, міліметровим радаром і системою quad-vision. Датчик LiDAR генерує більш щільні хмари точок для поліпшеного 3D-картографування місцевості. Система quad-vision підвищує обізнаність про навколишнє середовище, а міліметровий радар був вдосконалений для більшої точності. З максимальною злітною вагою 149,9 кг, що майже на 60% більше, ніж у його попередника, FC100 також оснащений переробленою системою парашута, яка може безпечно розкриватися з висоти 80 м і обмежувати швидкість приземлення до менш як сім метрів в секунду. Додаткові поліпшення безпеки охоплюють функцію обходу вантажів, обмеження по низькій висоті та накладення доповненої реальності, які виділяють людей і транспортні засоби, що знаходяться поблизу.



FC100 використовує батарею місткістю 41 А-година і підтримує три методи зарядки, включаючи швидку зарядку для скорочення часу простою. Він зберігає функцію «гарячої» заміни та пропонує додаткову ізоляцію батареї для роботи в холодну погоду.



Передача зображення була поліпшена до 20 км за допомогою протоколу DJI O4, з доданою підтримкою передачі з поліпшеним 4G і ретрансляції сигналу для ускладнених зон. Залишається доступним управління двома операторами, що забезпечує більшу гнучкість в різних випадках використання.



Новий додаток для доставлення надає точки завантаження і розвантаження з підказками, багатокутні види за допомогою асистента та автоматичне доставлення від точки до точки. Платформа DeliveryHub від DJI підтримує управління операціями по всьому світу та інтеграцію відео від третіх сторін. Дрон також сумісний з PSDK E-Port Lite, який відкриває доступ до інтерфейсу потужністю 3000 Вт і дозволяє інтегрувати системи «хмара-хмара».



DJI активізує міжнародне впровадження транспортних дронів. На ринках з високим рівнем споживання, таких як Японія, США, Південна Америка і Європа, компанія тестує низьковисотні логістичні мережі, які фокусуються на ефективності та безпеці внаслідок передових технологій.



В цілому, глобальні сценарії використання включають будівництво в горах, комунальні роботи, пожежогасіння та екстрене транспортування.



«DJI продовжує задовольняти потреби галузі за допомогою технічних інновацій. За останні два роки транспортні дрони стали незамінними в рятувальних операціях, роботах з електропостачання у високогірних районах та інженерній логістиці, отримавши високу оцінку професійних користувачів», — сказав Чжан Сяонань (Zhang Xiaonan), старший директор з корпоративної стратегії DJI. «У новій моделі FC100 ми приділили пріоритетну увагу вантажопідіймальності, витривалості та безпеці, а також впровадили більш гнучку лебідкову систему. Сподіваємося, що більше користувачів зможуть скористатися перевагами підвищеної ефективності, безпеки та адаптивності у сфері повітряних перевезень».

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