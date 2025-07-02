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Швеція виділяє понад 590 млн грн для посилення кібербезпеки України

2 июля 2025 г., 13:35
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Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida надасть новий пакет допомоги – 135 млн шведських крон (орієнтовно 593 млн грн) для зміцнення кіберстійкості України.

Фінансування Sida дасть змогу реалізувати низку критично важливих проєктів, зокрема оновлення ІТ-інфраструктури, підвищення захисту електронної пошти та застосунків, а також навчання співробітників ключових державних установ. Проєкти обрали за допомогою онлайн-платформи Каталог.

«Вкрай важливо, щоб Україна могла й надалі забезпечувати громадян базовими публічними послугами, доступом до інформації та цифровими сервісами в таких сферах, як освіта, охорона здоров’я та соціальний захист. Швеція зараз робить суттєвий внесок у розвиток кібербезпеки. Це посилить здатність України протидіяти майбутнім атакам», – зазначив Бенджамін Дуса, міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції.

Sida – шведське агентство з міжнародного розвитку – урядова установа, яка підтримує міжнародні проєкти, що допомагають покращувати життя людей у менш розвинених країнах. Sida діє від імені уряду та парламенту Швеції й фінансується з податків.

Фінансування надається через Талліннський механізм – міжнародну ініціативу, яка допомагає зміцнити кіберзахист України завдяки скоординованій підтримці від країн-партнерів. Талліннський механізм об’єднує 11 країн: Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Нідерланди, Німеччину, Польщу, США, Францію та Швецію. ЄС, НАТО і Світовий банк беруть участь як спостерігачі. Співголовами ініціативи нині є Франція та Швеція.

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