«Стальканат» впровадив наскрізні бізнес-процеси казначейства та бюджетування на базі IT-Enterprise

2 июля 2025 г., 15:35

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Команди «Стальканат» і IT-Enterprise зацифрували напрям фінанси за новими корпоративними стандартами. Зокрема, розбудову наскрізних бізнес-процесів казначейства й бюджетування.

Нові наскрізні бізнес-процеси реалізовані на українській ERP-системі IT-Enterprise у форматі комплексного проєкту з автоматизації казначейства й бюджетування. А під час впровадження використані стандартні підходи до автоматизації цих процесів та застосовані системи внутрішніх контролів і зв’язків з іншими підпроєктами (управління закупівлями, облік запасів і бухгалтерський облік).

Процеси казначейства та бюджетування зазнали значної оптимізації. Щоденно команда підприємства веде активну управлінську діяльність на базі: системного обміну даними з Клієнт-банками; автоматизованого формування платіжних доручень та призначень платежів; автоматизованого завантаження виписок банку роботом-планувальником; до 97% автоматизована обробка витратної виписки банку (бухгалтерські проведення, фінансові аналітики); до 65% автоматизована обробка виписки банку на надходження грошових коштів (бухгалтерські проведення, фінансові аналітики).

Додана ефективність бізнес-процесів реалізована за принципами наскрізності та наступності даних за напрямами «фінанси – бухгалтерія – закупівлі – збут». Водночас адаптовано під потреби «Стальканат» стадійність погодження документів на оплату та автоматизовано контроль на відповідність бюджету.

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