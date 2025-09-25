Новий AR-пристрій Meta збільшить частку LCoS-дисплеїв до 13% у наступному році

25 сентября 2025 г., 13:35

Компанія Meta нещодавно випустила свій перший пристрій доповненої реальності (AR) для масового виробництва — Meta Ray-Ban Display Glasses, який використовує технологію дисплеїв на рідких кристалах на кремнії (LCoS). Як свідчать останні дослідження TrendForce, цей крок значно посилить позиції LCoS на ринку AR-дисплеїв, збільшивши його частку до 13% до 2026 року.





Аналітики зазначають, що із впровадженням функцій на базі штучного інтелекту зростає попит на AR-додатки для відображення інформації. Очікується, що загальносвітові поставки AR-пристроїв зростуть на 9,1% у річному вимірі у 2025 році, сягнувши 600 000 одиниць.





Пристрій Meta Ray-Ban Display Glasses орієнтований на ринок інформаційних дисплеїв, пропонуючи монокулярний дисплей з полем зору (FoV) 20°, роздільною здатністю 600 x 600 пікселів, щільністю 42 PPD та яскравістю 5000 ніт. TrendForce вважає, що діапазон FoV 20-35° цілком відповідає вимогам для AI-допоміжних інформаційних функцій.





Замість того, щоб слідувати поширеному шляху використання монокристалічного зеленого LEDoS (Micro-LED на кремнії) з хвилевідною оптикою, Meta обрала повноколірний LCoS-дисплей/ Ця компонента постачається OmniVision, у поєднанні з геометричним хвилеводом від Lumus. Цей вибір був зумовлений значними перевагами LCoS, а саме технічною зрілістю, можливістю досягнення повноколірного зображення на одній панелі, контролем над собівартістю та вищою середньою енергоефективністю. Рішення Meta не лише розширить ринок для LCoS-продукції, а й може підвищити інтерес до цієї технології, спонукаючи інші бренди до додаткових інвестицій.





Попри цей стратегічний успіх, LCoS все ще стикається з викликами, пов’язаними з мініатюризацією оптичного двигуна, забезпеченням високої яскравості та контрастності. Постачальники, включаючи OmniVision, Himax Display та Avegant, активно працюють над ітераціями продуктів наступного покоління для подолання цих обмежень.





Водночас монопанельний повноколірний LEDoS вимагає значних покращень у сфері вартості та виробничих процесів. TrendForce прогнозує, що лише після 2028 року прориви у технологіях перетворення кольору на основі квантових точок (QD), вертикального стекування або InGaN дозволять LEDoS досягти кращої відповідності ринковим вимогам. Очікується, що до 2030 року частка LEDoS на ринку AR-дисплеїв може зрости до 65%. Аналітики підсумовують, що до моменту цих технологічних проривів конкуренція між LCoS та LEDoS буде лише загострюватися.

