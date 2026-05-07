LG Display презентує третє покоління технології Tandem на SID 2026

На всесвітній виставці Display Week 2026 компанія LG Display представила свою нову стратегію під гаслом «Еволюція OLED для епохи AI». Головною подією заходу став дебют Tandem OLED третього покоління, що обіцяє революцію в енергоефективності та довговічності екранів.



Технологія Tandem OLED, яку LG вперше комерціалізувала у 2019 році, передбачає нашарування кількох світловипромінювальних шарів. Третє покоління цієї технології демонструє споживання енергії на 18% нижче порівняно з попередником, тоді як термін служби зріс більш ніж удвічі.



Автомобільні панелі нового покоління досягають 1200 ніт і здатні працювати понад 15000 годин без ознак деградації зображення.



Такі результати стали можливими завдяки новому «глибоко-синьому» допанту (deep blue dopant), який покращує чистоту кольору та знижує навантаження на органічні елементи. Компанія планує розпочати масове виробництво нових автомобільних панелей вже цього року.



LG Display вперше продемонструвала P-OLED рішення для гуманоїдних роботів. Компанія вважає, що саме технологія Tandem OLED найкраще підходить для «фізичного AI», оскільки вона поєднує в собі гнучкість дизайну з надзвичайною стійкістю до температурних перепадів та механічних навантажень, характерних для робототехніки.



У зоні інновацій LG представила флагманські панелі, що встановлюють нові галузеві стандарти.



OLED TV з піковою яскравістю 4500 ніт: завдяки технології Primary RGB Tandem 2.0 та новим алгоритмам, панель досягла найнижчого на ринку рівня відбиття світла - лише 0,3%.



27-дюймова панель з рекордною частотою оновлення 720 Гц була офіційно визнана «Дисплеєм року» за версією SID.



Перша у світі 39-дюймова вигнута панель із надвисокою роздільною здатністю 5K2K для максимального занурення.



Для сегмента IT була представлена 16-дюймова панель для «AI-ноутбуків», яка завдяки енергоефективності Tandem-структури подовжує час роботи батареї на 2,3 години.



В автомобільному секторі LG показала концепт «програмно-керованого автомобіля» (SDV) з 57-дюймовим екраном, що займає всю передню панель, та 32-дюймовим Slidable OLED, який за потреби плавно висувається зі стелі авто.



«Наші неперевершені можливості в R&D дозволили нам очолити світ інновацій. Ми продовжимо утверджувати своє лідерство як технологічна компанія, що визначає майбутнє дисплеїв», - заявив Чой Йон Сок (Choi Young-seok), технічний директор LG Display.

