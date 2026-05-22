Samsung випустила перший у світі 6K-геймерський монітор та лінійку ViewFinity з Thunderbolt 5

22 мая 2026 г., 16:25

Компанія Samsung Electronics оголосила про глобальний старт продажів своїх нових моніторів серій Odyssey та ViewFinity S8. Головною сенсацією релізу став випуск першого в індустрії ігрового монітора з роздільною здатністю 6K.



Зазначено, південнокорейський гігант утримує абсолютне лідерство на світовому ринку: за даними IDC, компанія контролює 18,9% доходів у сегменті ігрових моніторів і третій рік поспіль очолює ринок OLED-панелей із часткою 26%.



«З випуском лінійок Odyssey та ViewFinity 2026 року ми знову розсуваємо межі візуальної якості, - заявив Хан Лі (Hun Lee), виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display у Samsung Electronics. - Ми пропонуємо наші найпередовіші технології, роблячи їх доступнішими як для затятих геймерів, так і для професіоналів».





Флагманська серія Odyssey G8 отримала три інноваційні моделі, які виводять чіткість зображення на новий рівень завдяки підтримці інтерфейсу DisplayPort 2.1.



Модель Odyssey G8 (G80HS) з діагоналлю 32 дюйми - це перший у світі ігровий монітор із роздільною здатністю 6K. Він видає деталізацію при частоті оновлення 165 Гц. Особливістю став режим Dual Mode, який дозволяє перемикнутися на роздільну здатність 3K з частотою 330 Гц для максимальної плавності у динамічних шутерах.



Odyssey G8 (G80HF) з діагоналлю 27 дюймів - компактніша модель, що підтримує базову роздільну здатність 5K (180 Гц) або надшвидкий режим QHD (360 Гц) у форматі Dual Mode.



Odyssey OLED G8 (G80SH) з діагоналлю 27 та 32 дюйми мають преміальні 4K OLED-панелі із частотою 240 Гц. Вони використовують новітню матрицю QD-OLED Penta Tandem, яка суттєво підвищує яскравість та довговічність екрана. Монітори оснащені антибліковим покриттям Glare Free та роз'ємом USB-C з потужністю зарядки до 98 Вт. 32-дюймова версія також отримала сертифікат VESA DisplayHDR True Black 500.



Для плавності ігрового процесу без розривів кадрів уся лінійка підтримує технології AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync та стандарт HDR10+ GAMING.



Новий 32-дюймовий Odyssey OLED G7 (G73SH) покликаний зробити технологію OLED доступнішою. Монітор має роздільну здатність 4K (165 Гц) та час відгуку 0,03 мс. Завдяки функції Dual Mode, користувачі можуть активувати режим Full HD із частотою до 330 Гц для кіберспортивних змагань.





Лінійка ViewFinity S8 створена для дизайнерів, відеографів та складних професійних завдань.



ViewFinity S8 (S85TH) з діагоналлю 40 дюймів - гігантський вигнутий монітор із роздільною здатністю WUHD та частотою 144 Гц. Головна технічна фішка - інтеграція передового інтерфейсу Thunderbolt 5, який забезпечує швидкість передачі даних до 80 Гбіт/с та здатний заряджати ноутбуки з потужністю до 140 Вт.



ViewFinity S8 (S80HF) з діагоналлю 27 дюймів - професійний монітор із роздільною здатністю 5K, ергономічною підставкою та підключенням через USB-C, створений як доступний високоточний інструмент для повсякденної роботи з графікою.



Усі анонсовані новинки вже доступні для замовлення через офіційні канали продажів Samsung.

