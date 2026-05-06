Samsung Display презентує OLED з яскравістю 3000 ніт та екрани, що розтягуються

На виставці Display Week 2026 компанія Samsung Display представила низку розробок під гаслом «Спектр дисплейних інновацій з AI». Зазначено, південнокорейський гігант продемонстрував технології, що встановлюють нові стандарти яскравості, перенесення кольорів та функціональності.



Головною зіркою експозиції стала технологія Flex Chroma Pixel для смартфонів. Це OLED-панель, що здатна досягати пікової яскравості 3000 ніт у режимі HBM, охоплюючи при цьому 96% колірного простору BT.2020.





Для порівняння, більшість сучасних флагманів охоплюють лише близько 70% цього стандарту. Завдяки використанню люмінесцентної сенсибілізованої флуоресценції (PSF) та фірмової безполяризаційної архітектури LEAD, Samsung вдалося досягти надвисокої чистоти кольору без скорочення терміну служби органічних матеріалів.







Samsung також оновила свій Sensor OLED Display, збільшивши його роздільну здатність на 33% - до 500 PPI. Цей екран не лише відображає контент, а й вимірює пульс та артеріальний тиск користувача безпосередньо через дотик до панелі, використовуючи інтегровані органічні фотодіоди (OPD).



Цьогорічна модель вперше отримала функцію Flex Magic Pixel. Це розумна технологія захисту приватності. На відміну від звичайних плівок, які просто роблять екран чорним під кутом, Flex Magic Pixel приховує лише конфіденційну інформацію, залишаючи фон видимим для оточення.



Компанія продемонструвала прогрес у технології EL-QD (електролюмінесцентні квантові точки), де пікселі випромінюють світло безпосередньо від електричних сигналів без шару OLED. Яскравість 18-дюймового прототипу зросла на 25% і сягнула 500 ніт. Це дослідження було відзначено як «Видатна наукова робота» (Distinguished Paper) за версією SID.





Для автомобільної галузі Samsung підготувала Stretchable Display 2.0. Це Micro LED панель, що розтягується, з рекордною роздільною здатністю 200 PPI (на 67% більше, ніж торік). На виставці дисплей був представлений у формі приладової панелі авто, де спідометр фізично розширюється та трансформується залежно від режиму водіння.



«Samsung Display продовжує бути технологічним компасом для галузі, - заявив Чангхі Лі (Changhee Lee), виконавчий віцепрезидент та технічний директор компанії. - Наші розробки стануть фундаментом для енергоефективних обчислювальних середовищ майбутнього, де пануватиме AI».

