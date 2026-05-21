Philips 24B2D5300 - перший автономний двосторонній монітор

Бренд Philips Monitors представив двосторонній бізнес-монітор 24B2D5300, перший автономний монітор з унікальною конструкцією «подвійного екрана».



Монітор оснащений 23,8-дюймовими IPS-панелями, роздільною здатністю Full HD на обох екранах, частотою оновлення 120 Гц і роз’ємом USB-C для безперешкодного підключення до сучасних пристроїв. Монітор пропонує широкий набір функцій, однак його головною особливістю є унікальний двосторонній дизайн і спеціально розроблена конструкція, що дозволяє максимально ефективно використовувати обидва екрани.



Двосторонній бізнес-монітор Philips відкриває нові можливості для бізнесу завдяки концепції «front-desk» взаємодії. SmartView і DualView пропонують інноваційний спосіб керування тим, що відображається з кожного боку дисплея. SmartView дозволяє розділяти зображення на два віртуальні сегменти з одного джерела сигналу, тоді як DualView дає змогу задньому екрану дублювати або розширювати основний дисплей. Це дозволяє створювати досвід, адаптований до потреб клієнтів або відвідувачів.



У бізнес-середовищі користувачі можуть відображати програми та конфіденційну інформацію лише на одному екрані монітора, тоді як на екрані, орієнтованому на клієнта, показується відповідний контент, такий як деталі покупки, інтерактивні застосунки або персоналізована інформація. Таке чітке розмежування дозволяє компаніям забезпечувати якісний досвід взаємодії з клієнтами без шкоди для ефективності чи конфіденційності.



Двосторонній монітор 24B2D5300 підходить для широкого спектра професійних середовищ, зокрема для офісів із приймальнями, банків, медичних закладів, сервісних вікон та багатьох інших ситуацій взаємодії з клієнтами. Ця система забезпечує безперебійний процес реєстрації, взаємодію з клієнтами в режимі реального часу та безпечну обробку конфіденційних даних, оскільки організації можуть постійно зберігати повний контроль над тим, хто і що бачить.



Модель 24B2D5300 також сприяє розвитку колективної роботи на сучасних робочих місцях. Двоє фахівців можуть працювати разом на будь-якому з екранів: або незалежно один від одного над одним і тим самим завданням чи проєктом, або в режимі презентації одного фахівця для іншого. Вбудований поворотний механізм на 180 градусів у підставці дозволяє у будь-який момент демонструвати контент з будь-якого екрана.



Відповідно до сучасних стандартів, цей монітор Philips підтримує HDMI та оснащений портами USB-C, по одному для кожного екрану. Порти USB-C забезпечують безперебійне підключення пристроїв, швидку передачу даних і живлення потужністю до 65 Вт на кожен порт, а також мають вбудований USB-хаб та аудіофункції. Панелі кожного екрана також оснащені технологіями Flicker-free та SoftBlue, що забезпечують низький рівень випромінювання синього світла, та мають сертифікат TÜV eyesafe 2.0. Завдяки високій частоті оновлення 120 Гц двосторонній монітор 24B2D5300 не тільки зручний у використанні, але й не втомлює очі.



Конструкція моделі Philips 24B2D5300 передбачає наявність двох екранів, по одному з кожного боку монітора. Кожен екран можна підключити до окремого пристрою через USB-C або HDMI, що дає змогу двом користувачам працювати одночасно, використовуючи різні джерела сигналу. Кожен екран підтримує технологію MultiView - технологію розділеного екрана Philips (картинка в картинці та режим «картинка поруч із картинкою») - і може працювати незалежно від інших. Компактна конструкція робить цей монітор рішенням для робочих місць з обмеженим простором не лише в корпоративному середовищі, а й у таких установах, як бібліотеки, університети та школи. Ця функція роботи з двома пристроями дозволяє зменшити потребу в додаткових дисплеях у спільних робочих просторах.



Модель Philips 24B2D5300 з'явиться у продажу в червні за рекомендованою роздрібною ціною 19999 грн.

