LG представила перший у світі ігровий монітор із рідною частотою 1000 Гц

20 мая 2026 г., 16:35

Компанія LG Electronics анонсувала перший у світі монітор із рідною (native) частотою оновлення 1000 Гц та роздільною здатністю Full HD (1920x1080).



Модель LG UltraGear 25G590B розроблена спеціально для динамічних кіберспортивних дисциплін, зокрема шутерів від першої особи (FPS), де надшвидка візуальна реакція та чіткість рухів є вирішальними факторами для перемоги.



На відміну від дволінійних або розігнаних моніторів, які вимагають зниження роздільної здатності чи зміни розміру екрана для досягнення пікової плавності, модель 25G590B видає чесні 1000 Гц за замовчуванням у форматі Full HD. Це дозволяє геймерам тренуватися та змагатися за стабільних візуальних умов.



Калібрування та інновації дисплея забезпечують максимальну чіткість в динаміці. Об'єкти, що швидко рухаються, не розмиваються, а ігрові меню та інтерфейси залишаються чіткими та читабельними навіть під час різких поворотів камери.



Фірмова функція LG Motion Blur Reduction Pro додатково підвищує різкість рухомих цілей, допомагаючи легше відстежувати супротивників.



Монітор оснащений високоякісною IPS-панеллю зі спеціальною антивідблисковою плівкою (low-reflection film), що зменшує світлові завади та зберігає точність передачі кольору.



Монітор отримав діагональ 24,5 дюйма - саме цей розмір є офіційним стандартом та фаворитом на світових кіберспортивних аренах. Така діагональ дозволяє тримати всю ігрову карту та супротивників у природному полі зору, мінімізуючи зайві рухи очей.



Ергономіка підставки розроблена з урахуванням потреб професійних гравців. Мінімалістична основа займає мінімум місця на столі, залишаючи величезну площу для вільних рухів мишкою. На стійку нанесено спеціальні індикатори налаштувань висоти, повороту та нахилу, що дозволяє гравцеві з точністю до міліметра відтворити улюблене положення екрана на будь-якому чемпіонаті.



Задня панель прикрашена фірмовим підсвічуванням UltraGear Emblem.



Модель 25G590B оснащена вбудованим процесором штучного інтелекту, який покращує ігровий процес у реальному часі.



AI Scene Optimization інтелектуально налаштовує параметри зображення, додаючи реалістичності та глибини залежно від жанру гри.



AI Sound створює автентичне просторове аудіо та очищує голос у голосових чатах під час використання сумісних гарнітур.



«Це визначальний момент для індустрії ігрових моніторів, - заявив Лі Чун Хван (Lee Choong-hwoan), керівник дисплейного бізнесу компанії LG Media Entertainment Solution. - Випустивши перший у світі монітор із рідною частотою 1000 Гц, LG встановила абсолютно новий стандарт продуктивності для всього професійного геймінгу».



Світовий реліз кіберспортивного флагмана LG UltraGear 25G590B на ключових ринках заплановано на другу половину 2026 року. На інших регіональних ринках новинка з'явиться ближче до кінця року.

