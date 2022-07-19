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Нові MacBook Pro на M2 Pro та M2 Max можуть вийти вже восени

19 июля 2022 г., 16:35

Як пише 9to5mac, відомий аналітик Марк Гурман прогнозує, що Apple має за мету випустити нові моделі MacBook Pro з діагоналлю 14 дюймів та 16 дюймів з використанням чипів M2 Pro та M2 Max вже восени.

Нові процесори M2 Pro та M2 Max повинні запропонувати підвищену продуктивність графічних ядер, що важливо для професійних завдань під які позиціюються MacBook.

Гурман вважає, що Apple збільшить кількість портів, покращить дисплей та камеру у нових MacBook.

Нові моделі комп'ютерів вже у розробці, але через проблеми з логістикою їх вихід може затриматись, та презентація відбудеться не восени, а пізніше, зокрема навесні наступного року.

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