90% атак на українські ресурси здійснюють військові хакери рф та білорусі, діяльність яких фінансується владою

19 июля 2022 г., 17:25

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У звʼязку з повномасштабним вторгненням росії від 24 лютого в Україні запроваджений воєнний стан. Водночас російські військові здійснюють агресію проти нашої країни у кіберпросторі. Кількість кібератак на державні інформаційні системи та об’єкти критичної інформаційної інфраструктури зросла втричі. За даними «Держспецзв’язку», 90% атак здійснюють військові хакери рф та білорусі, діяльність яких фінансується владою.

Основна мета російських хакерів – це цивільна інфраструктура. Вони намагаються завдати якомога більше шкоди звичайним людям шляхом як ракетних та інших обстрілів, так і кібератак.

Через воєнні дії багато установ перенесли свої дані – хтось в інші, більш спокійні регіони країни, хтось – у хмару на території України, хтось – у хмару за кордон. До законодавства внесено відповідні зміни, які дозволили це робити навіть державним установам.

Проте, як і раніше, всі інформаційні системи, вимоги до захисту яких закріплені в законодавстві України, мають бути захищені за чинними стандартами. Зокрема, КСЗІ, а в деяких випадках допустиме використання європейських стандартів ISO/IEC 27 серії. Саме системи захисту інформації є першим кордоном, що стримує ворога від знищення нашої країни в кіберпросторі.

«Держспецзв'язку» розʼяснює, які вимоги щодо захисту даних в інформаційних системах наразі діють в Україні, як їх будувати та як отримати підтвердження захисту у воєнний час.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

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