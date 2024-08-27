Нові iPhone представлять 9 вересня

27 августа 2024 г., 9:35

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Apple офіційно оголосила, що в понеділок, 9 вересня, проведе прес-захід у своїй штаб-квартирі в Купертіно, на якому, як очікується, компанія анонсує нові моделі iPhone та Apple Watch.

Подія буде транслюватися на сайті Apple та на YouTube. Apple запускає продукти за допомогою попередньо записаних відеороликів з 2020 року.

Зазвичай компанія випускає нові iPhone та Apple Watch на осінніх презентаціях напередодні критично важливого сезону святкових покупок.

Цьогорічні моделі iPhone, які можна було б назвати iPhone 16, можуть включати екрани з більшими екранами на пристроях високого класу, оновлений дизайн камери та новий колір, за даними аналітиків та Bloomberg. Очікується, що носимі пристрої Apple отримають новий, більш швидкий чип.

Зазвичай Apple також оголошує дані про випуск нової версії програмного забезпечення iPhone для всіх користувачів разом з новими моделями.

Цьогорічна версія називається iOS 18 і з часом включатиме Apple Intelligence - набір функцій штучного інтелекту для повсякденного використання, таких як узагальнення повідомлень і створення симпатичних зображень. Однак нещодавня попередня версія для розробників Apple показала, що функції Apple Intelligence, швидше за все, будуть запущені незабаром після запуску нових апаратних рішень.

Цьогорічні запрошення на захід містять слоган «It's Glowtime» («Час сяйва»), що відсилає, скоріше всього, до нового дизайну інтерфейсу Siri від Apple.

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