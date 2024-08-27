Juniper Networks розробила проєкт AI-мережі для прискорення розгортання

27 августа 2024 г., 10:35

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Juniper Networks поділилася своїми планами на заході для замовників AI-Native NOW на Нью-Йоркській фондовій біржі.



За останні кілька років Juniper розробила сильні мережеві продукти зі штучним інтелектом, і інтерес до AI для мереж надзвичайно високий, оскільки інженерам потрібна допомога, щоб справлятися зі складністю сучасних мереж. Нещодавнє дослідження ZK Research-Cube Research показало, що 93% організацій вважають мережу більш важливою для ведення бізнесу, ніж два роки тому. За той самий період часу 80% респондентів також заявили, що мережа стала складнішою. Якщо все залишиться, як і раніше, то зростання важливості та складності в кінцевому підсумку призведе до виникнення неприйнятної ситуації. Розв'язанням проблеми може стати штучний інтелект. Однак під час роботи над проєктами в галузі інформаційних технологій не можна, щоб рішення мало бути складнішим за проблему, а технологія AI в мережі сьогодні дуже складна.



Компанія Juniper прагне спростити процес впровадження штучного інтелекту за допомогою так званого «Плану прискорення AI-Native», в якому розглядаються проблеми кожного етапу шляху AI-мережі. Він містить такі етапи: Вивчення, Випробування, Купівля, Розгортання та Оптимізація.



Вивчення

Більшість мережевих фахівців вперше стикаються зі штучним інтелектом, а ніщо так не лякає інженера, як новизна, оскільки вона може призвести до помилок, простоїв і ризиків. Компанія Juniper розробляє цільові навчальні курси для різних зацікавлених сторін.

Для керівників компаній Juniper розробила безплатний курс, у якому розповідається про те, як стратегічно використовувати AIOps для оптимізації мережевих операцій, що призведе до підвищення продуктивності мережі за менших витрат. Навчання, орієнтоване на бізнес-лідерів, допоможе швидше впровадити зміни. Інженери часто чинять опір змінам, що може загальмувати розвиток компанії, тому зміни мають здійснюватися згори донизу.



Для інженерів Juniper пропонує низку практичних занять і сертифікацій, які допоможуть їм почати освоювати AI. Серед тем - AIOps, бездротові мережі, комутація, маршрутизація, безпека, хмарні технології та автоматизація. Ці заняття безоплатні в рамках ініціативи Juniper Blueprint.



Спробуйте

Juniper вкладає свої гроші в справу. Компанія впевнена, що якщо вона зможе змусити клієнтів спробувати продукт, то вони стануть клієнтами. Протягом обмеженого часу Juniper пропонуватиме кваліфікованим клієнтам спробувати набір продуктів безоплатно або зі значною знижкою.



Ця ініціатива дуже своєчасна, оскільки перевага штучного інтелекту може змусити клієнтів відмовитися від колишнього рішення. У раніше згаданому дослідженні понад 90% респондентів заявили, що готові змінити постачальника мережі, якщо AI виявиться кращим. Приклади продуктів, які можна спробувати, перш ніж купити, включають:



Wi-Fi: Безоплатні точки доступу і 90-денна пробна версія програмного забезпечення для забезпечення бездротового зв'язку.

Центр обробки даних: Розширена ліцензія на ПЗ Juniper Apstra для забезпечення безпеки центрів обробки даних за ціною стандартної ліцензії. Крім того, клієнти отримують доступ до першої в галузі лабораторії Ops4AI Lab, організованої Juniper для перевірки продуктивності та функціональності моделей штучного інтелекту.

Маршрутизація WAN: Безкоштовні кредити на гнучке обслуговування, які можна використовувати для оплати послуг з міграції та навчання, безкоштовний перший рік підтримки, включно з Juniper Support Insights, а також безкоштовна трирічна пробна версія платформи автоматизації Juniper Paragon.

Безпека: При купівлі одного року підписки на послуги безпеки та два роки надаються безкоштовно.

Juniper Support Insights: Безкоштовна пропозиція з розширеної підтримки клієнтів.

Купити

Компанія Juniper пропонує гнучкі варіанти придбання, включно з:



Корпоративні угоди: Індивідуальні та пакетні варіанти корпоративних угод спрощують управління великою кількістю ліцензій під час поетапного розгортання.

Мережа як послуга: Juniper пропонує можливість придбання мереж за періодичним планом оплати або за терміновою підпискою через своїх партнерів з керованих мереж.





Розгортання інфраструктури - завдання не з легких, оскільки необхідно враховувати безліч факторів. Компанія створила кілька «Перевірених проєктів Juniper», які, як випливає з назви, є перевіреним, протестованим і випробуваним керівництвом із впровадження технологій Juniper. При цьому враховують конкретну платформу, версію програмного забезпечення та інші фактори, що дає клієнтам упевненість у тому, що під час розгортання все працюватиме так, як заявлено. Крім того, Juniper надає послуги з розгортання, щоб підтримати клієнтів у процесі встановлення продуктів.





Оптимізуйте

З усіх боків після розгортання технології починається важка робота. Середовища далеко не статичні, і завжди доводиться виконувати велику кількість налаштувань і регулювань. Компанія Juniper пропонує підтримку на основі штучного інтелекту, яка, за її словами, дає змогу автономно вирішувати 80% запитів на обслуговування маршрутизації.



Компанія також представляє послуги AI Care Services, які надають клієнтам доступ до персоналізованої підтримки. Вони містять постійну перевірку та оптимізацію, а також щоквартальні огляди.



Як приклад клієнт Juniper Браян Ворд (Bryan Ward), провідний мережевий інженер Дартмутського коледжу в Нью-Гемпширі, розповів про свій досвід роботи з Juniper. У вищих навчальних закладах, як відомо, не вистачає ІТ-персоналу при тій чисельності клієнтів, яку їм доводиться підтримувати, тому автоматизація є «обов'язковою умовою». Усього за два дні в Дартмуті було розгорнуто понад 2000 точок доступу по всьому кампусу, що вельми примітно, з огляду на просторість території, яку займає навчальний заклад. Шкільна мережа підтримує понад 30000 пристроїв Wi-Fi та 25000 дротових кінцевих точок.



За підрахунками Ворда, Дартмут удев'ятеро прискорив розгортання мережі і в 10 разів скоротив кількість звернень до ІТ-служби. Студенти - одні з найвимогливіших користувачів, і надійний Wi-Fi є обов'язковою умовою.



Завдяки придбанню компанії Mist, Juniper працює у сфері AI довше, ніж більшість інших постачальників, і має чудовий набір продуктів. AI Network Blueprint є хорошим доповненням до цих продуктів, оскільки в ньому розглядаються питання «як», а не «що».



Очевидно, що головною перевагою Juniper є майбутнє придбання Hewlett Packard Enterprise. Blueprint може бути легко перенесений на продукти HPE і допоможе об'єднаній компанії надати єдине рішення і приписати, як дві лінійки продуктів можуть об'єднатися для розв'язання бізнес-завдань.

"Progress Kemp Loadmaster: Як досягти максимальної безпеки та доступності мережі" - 28 серпня!