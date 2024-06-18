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Нові Apple Watch матимуть більший екран і тонший корпус

18 июня 2024 г., 9:35
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Аналітик Мінчі Куо (Ming-Chi Kuo), який спеціалізується на продуктах Apple, у своєму блозі в понеділок повідомив, що наступні Apple Watch будуть тоншими і матимуть більший екран.

Очікується, що Apple Watch Series 10 вийде у вересні, коли компанія зазвичай представляє нові моделі. Куо повідомив, що розміри екранів двох моделей Apple Watch збільшаться з 41 міліметра до 44 міліметрів і з 45 міліметрів до 49 міліметрів.

Технічні характеристики моделі Apple Watch Ultra залишаться "приблизно такими ж", хоча може з'явитися варіант темнішого корпусу, якщо продуктивність виробництва відповідатиме очікуванням, додав Куо.

Починаючи з другої половини року, годинник буде включати компоненти, виготовлені за допомогою технології 3D-друку, прогнозує Мінчі Куо.

Поки що Apple ще не почала масово виробляти пристрої з використанням 3D-друку. Компанія протестувала 3D-друк для виробництва Apple Watch Series 9 у 2023 році, щоб скоротити час виробництва і кількість використовуваних матеріалів. Куо зазначив, що тестування "значно підвищило" ефективність виробництва.

За словами Куо, компанія Bright Laser Technologies постачатиме 3D-друковані компоненти для годинників.

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