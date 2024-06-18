Додатковий енергоблок № 3 Хмельницької АЕС може буде побудовано вже за 2,5 роки

18 июня 2024 г., 8:15

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Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня схвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції.



Після цього рішення проєкт закону № 11146 надійде на розгляд до сесійної зали. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків, збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВт і відповідно виробництво найдешевшого виду електроенергії.



«Це дуже важливе державне рішення. Навіть до початку великої російської агресії атомна генерація була основою енергетики України, генеруючи більше половини електроенергії. Якщо б ми вже мали додатково хоча б один атомний блок, а це 1,1 ГВт потужності, то відповідно обмеження в електропостачанні були б мінімізовані або взагалі про них би не йшлося. Тому дуже важливо реалізувати цей проєкт», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Комітету.



Очільник Міненерго додав, що з моменту ухвалення Парламентом відповідного законопроєкту та підписання Президентом енергоблок № 3 може бути підключено до електромережі за 2,5 - 3 роки, адже його ступінь готовності становить до 80 %. «Це дуже стислий строк. Якщо ви подивитесь строки будівництва атомних реакторів у світі, то вони набагато довші», – пояснив він.



Щодо енергоблока № 4, за попередніми планами, його може бути добудовано і підключено до електромережі за 4 роки. Будівельні роботи на добудові обох реакторів будуть виконуватись паралельно.



Герман Галущенко зазначив, що існує дуже сильна і системна протидія росіян, щоб зірвати реалізацію цього проєкту. При цьому він додав, що для роботи нових реакторів не буде використовуватись пальне російського виробництва.



Як повідомлялося, рішення про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з західними партнерами раніше підтримав Кабінет Міністрів України. Цей проєкт відповідає затвердженій Україною Енергетичній стратегії, а також позиції РНБОУ та Президента України.

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