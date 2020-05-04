Новая камера для Raspberry Pi работает со сменными объективами

4 мая 2020 г., 17:35

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Raspberry Pi выпустила первую высококачественную камеру для своих одноплатных компьютеров. High Quality Camera предлагается официальными дистрибьюторами Raspberry Pi по цене всего $50.

За эту цену камера включает в себя 12,3-мегапиксельный датчик Sony с задней подсветкой, кольцо регулировки заднего фокуса, крепления объектива и штатива, а также адаптеры для разъёмов C и CS.

High Quality Camera стала первой камерой Raspberry со сменными объективами, которых на момент её выхода доступно два варианта. За $50 предлагается телеобъектив с разрешением 10 мегапикселей, фокусным расстоянием 16 мм, диапазоном апертур 1.4-16 и креплением C-типа, а за $15 — 6-миллиметровый короткофокусник для систем видеонаблюдения (CCTV) с разъёмом CS-типа.

Прежним лучшим предложением был выпущенный в 2016 г. модуль Raspberry Pi Camera Module v2 с фиксированным фокусным расстоянием 3,04 мм и разрешением до 8 мегапикселей.

Говоря об этой и других ранних моделях, главный инженер Raspberry Pi Foundation Саймон Мартин (Simon Martin) отметил, что при всей их универсальности это был уровень камер для мобильных телефонов: с относительно маленькими сенсорами, низким отношением сигнала к шуму и плохой работой в условиях слабого освещения.

С High Quality Camera компания поставила цель устранить эти недостатки. Новый продукт позволит программистам воплотить в жизнь наиболее креативные идеи, что трудно или невозможно было бы осуществить с более дорогими высококачественными камерами.

Raspberry Pi также выпустила 132-страничное руководство HQ-камеры, в котором содержатся подробные инструкции по созданию различных проектов. В бумажном виде книга стоит $12,50, а PDF-версию можно загрузить с веб-сайта журнала MagPi бесплатно.

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