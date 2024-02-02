Чат-бот Gemini Pro у Bard від Google стає доступним українською

2 февраля 2024 г., 17:35

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У грудні минулого року компанія Google додала до генеративного ШІ Bard англійською мовою чат-бот Gemini Pro, надавши Bard більше можливостей для розуміння, міркування, узагальнення та кодування. Відтепер Gemini Pro у Bard стає доступним більш ніж 40 мовами, зокрема українською, і у понад 230 країнах і територіях, щоб більше людей могли співпрацювати з найшвидшою версією Bard.

Нещодавно організація Large Model Systems, провідний експерт з оцінки мовних моделей і чат-ботів, назвала Bard із Gemini Pro найбільш вподобаним чат-ботом, доступним безплатно, зазначивши, що він зробив «приголомшливий стрибок» вперед.

Оскільки людям потрібна можливість підтвердити відповіді Bard, на понад 40 мов, зокрема українську розширено також функцію повторної перевірки. В разі натискання піктограми G, Bard оцінить, чи є у мережі контент, який підтверджує цю відповідь. Якщо її можна оцінити, з’явиться можливість переглянути підтверджувальну або суперечливу інформацію, знайдену «Пошуком».

Крім того, для додаткового творчого стимулу тепер є можливість безкоштовно створювати зображення у Bard англійською мовою в більшості країн світу. Створення зображень у Bard базується на оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує високоякісні фотореалістичні результати.

При цьому створення зображень відбувається з урахуванням відповідальності. Наприклад, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень.

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