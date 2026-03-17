Alibaba представила АІ-платформу Wukong для автоматизації складних бізнес-процесів

17 марта 2026 г., 17:20

0

Tweet

Китайський технологічний гігант Alibaba офіційно представив Wukong - нову платформу на базі агентного АІ для корпоративних клієнтів. Як повідомляє видання CNBC, запуск відбувся у вівторок на тлі масштабної внутрішньої реструктуризації компанії та посилення конкуренції на ринку АІ-агентів у Китаї.



Новий інструмент дозволяє бізнесу керувати декількома інтелектуальними агентами через єдиний інтерфейс, забезпечуючи при цьому інфраструктуру безпеки корпоративного рівня. Наразі платформа перебуває на стадії тестування за запрошеннями, але вже пропонує можливості, що виходять за межі звичайних чат-ботів.



Wukong, названий на честь Короля Мавп із класичного китайського роману «Подорож на Захід», здатний керувати агентами для виконання таких завдань, як редагування документів, обробка погоджень, транскрипція зустрічей та проведення досліджень. На відміну від традиційних систем, які лише відповідають на запити, АІ-агенти можуть приймати проактивні рішення. Це вимагає ширшого доступу до корпоративних даних і систем, що робить акцент компанії на захищеності інфраструктури критично важливим. Платформа доступна як окремий додаток для настільних комп'ютерів або через DingTalk — хмарний сервіс Alibaba, який налічує понад 20 млн корпоративних користувачів.



Окрім DingTalk, Alibaba оприлюднила плани щодо інтеграції Wukong з іншими популярними месенджерами, включаючи Slack, Microsoft Teams та Tencent WeChat. Це дозволить суттєво розширити доступ до інструмента на мобільних пристроях по всьому світу. Також Wukong буде поступово впроваджений у власні комерційні платформи Alibaba, зокрема в Taobao та Alipay.



Цей крок є відповіддю на дії конкурентів, таких як Tencent та стартап Zhipu AI, які вже випустили аналогічні продукти на базі відкритої платформи OpenClaw, розробленої Пітером Штайнбергером (Peter Steinberger).



Анонс Wukong збігся з новинами про реорганізацію компанії, заснованої мільярдером Джеком Ма (Jack Ma). Новий інструмент увійде до складу бізнес-групи Alibaba Token Hub, яка зосередиться на розробці та застосуванні АІ-токенів. Цей підрозділ також об’єднає Tongyi Laboratory, MaaS Business Line, Qwen та AI Innovation під керівництвом генерального директора Alibaba Едді Ву (Eddie Wu). У внутрішній записці Едді Ву описав ці зміни як історичну можливість, зазначивши, що компанія стоїть на порозі переломного моменту на шляху до створення загального штучного інтелекту.



Окремо слід зазначити, що запуск Wukong знаменує перехід від ери генеративних чат-ботів до епохи автономних АІ-агентів, які інтегруються безпосередньо в операційну діяльність підприємств. Для Alibaba це не лише запуск нового продукту, а й спосіб консолідувати свої розрізнені АІ-підрозділи під єдиним брендом Alibaba Token Hub. Реструктуризація під керівництвом Едді Ву свідчить про намір компанії монетизувати свої напрацювання в галузі великих мовних моделей через надання конкретних сервісних інструментів, що здатні виконувати роботу замість людини, а не просто надавати інформацію.



Плани щодо інтеграції зі Slack та Microsoft Teams вказують на стратегічне бажання Alibaba вийти за межі китайського ринку та залучити глобальні корпорації. Головним викликом для компанії залишатиметься питання кібербезпеки та конфіденційності, оскільки агентний АІ потребує глибокого доступу до внутрішніх систем компаній. Водночас успіх Wukong може змінити ландшафт корпоративного ПЗ, де АІ стає не просто доповненням, а центральним елементом управління робочими процесами, що змушує конкурентів прискорювати розробку власних автономних рішень.

